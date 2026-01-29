أكاديمية IFBB بدبي تختم دورة علم الحركة الأساسي.. وتكرم «كابونجا»

اختُتمت بنجاح كبير دورة علم الحركة الاساسي لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام، التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالخليج العربي ومقرها دبي، على مدار يومين، بصالة «AB فتنس» بميناء راشد بدبي، والتي حاضر فيها المحاضر الدكتور وليد عبدالكريم، المدير العام للأكاديمية، بمشاركة كبيرة من المدربين والمدربات من داخل وخارج الدولة، كما أقيم على هامش الدورة حفل تكريم ضيف الشرف المصارع المصري العالمي أشرف «كابونجا»، الذي سجل اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما تمكن من سحب قطار يزن 279 طناً باستخدام أسنانه وكتفه، في إنجاز عالمي استثنائي، وذلك بحضور العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية.



واشتملت الدورة على محاور: الطرق العلمية لأداء تدريبات المقاومة، معرفة كيفية أداء التمارين بكل مراحلها بالطرق العلمية المعتمدة من الاتحاد الدولي، التشريح العضلي وكيفية استهداف كل جزء من العضلة من خلال التمارين، شرح جميع التمارين الأساسية لكل عضلات الجسم، معرفة المسميات العلمية للأجهزة والتمارين، كيفية عمل التقييم والاستبيان البدني.



بدوره ثمن الدكتور وليد عبدالكريم المحاضر الدولي ومدير عام الأكاديمية، قرار مجاس إدارة الأكاديمية بتكريم الأبطال، خلال دورات الموسم الحالب، وذلك تقديراً لما قدموه خلال مسيرتهم في اللعبة، ودورهم في تهيئة أبطال المستقبل للمنافسات بأسلوب احترافي يصبح قادراً مع الدور العلمي للأكاديمية في تحقيق إنجازات وبطولات تليق بدولتنا الفتية، موضحاً أن التركيز بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لبناء الأجسام على الدورات المعتمدة، وخصوصاً علم الحركة هدفه الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصوة تضمن تحقيق هذا الأمر، ويحرز تقدماً في المجال الرياضي، وأوضح مدير عام الأكاديمية أن محاور الدورة شهدت التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة في طرق علم الحركة خلال الفترة الأخيرة، متمنياً أن يستفيد المدربين والمدربات بما تناولته الدورة.



من جانبه، أشاد العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، بحجم الإقبال الذي شهدته الدورة بشكل خاص، والدورات كافة التي تؤهل المشاركين فيها للحصول على درجة الماجستير في بناء الأجسام واللياقة البدنية من الاتحاد الدولي بإسبانيا، كما ثمن العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط على المشاركة في دورات الأكاديمية والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام في أكثر من 203 دول على مستوى العالم.