بطاقتا دعوة للتركية زينب سونميز والإندونيسية جانيس تجين في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة 2026

أكدت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة مشاركة النجمة التركية الصاعدة زينب سونميز، ولاعبة إندونيسيا جانيس تجين ببطاقتي دعوة ضمن نسخة 2026، في خطوة تعزز التنوع الدولي لقائمة المشاركات في بطولة من فئة 500 نقطة، والمقرر إقامتها من 31 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل.

وتصل اللاعبتان إلى أبوظبي وسط قاعدة جماهيرية دولية لافتة، وزخم متصاعد على الساحة الاحترافية، بما يرسخ صورة البطولة منصة، تلتقي فيها المواهب الصاعدة من مختلف أنحاء العالم مع الأسماء الراسخة، على واحدة من أكثر محطات تنس السيدات جذباً للمتابعة.



ونعيش زينب سونميز، المصنفة 112 عالمياً، فترة متميزة من المستوى، بعدما نجحت في وقت سابق من هذا الشهر في بلوغ جدول بطولة أستراليا المفتوحة، ثم صنعت مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء المصنفة 11 إيكاترينا ألكسندروفا من الدور الأول، قبل أن تتوقف مسيرتها أمام يوليا بوتينتسيفا في الدور الثالث، في مواجهة من 3 مجموعات، اتسمت بمنافسة محتدمة.



أما جانيس تجين، التي تعد من أبرز لاعبات إندونيسيا في حقبة الاحتراف، والمصنفة 59 عالمياً حالياً، فواصلت تقدمها على سلم التصنيف عبر سلسلة من النتائج الإيجابية على مستوى جولة رابطة محترفات التنس. ورغم خروج اللاعبة البالغة 23 عاماً من الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة فإن منحها بطاقة دعوة يعكس تصاعد حضورها، كما يسلط الضوء على تنامي قوة التنس، واتساع دائرة متابعيه في جنوب شرق آسيا، وهي منطقة تواصل تقديم مواهب جديدة، وجماهير شغوفة.



ويضاف الإعلان عن هاتين النجمتين إلى قائمة الأسماء، التي ظهرت مبكراً للنسخة 4 من البطولة، إذ تعود حاملة اللقب بليندا بنشيتش المصنفة 10 عالمياً إلى أبوظبي سعياً للقب ثالث، بعدما رفعت الكأس في 2023 و2025، وتحافظ البطلة الأولمبية على سجل خالٍ من الهزائم في البطولة، وتعود بعد موسم عودة لافت ضمن جولة رابطة محترفات التنس، كما تأكدت مشاركة النجمة الصاعدة ألكسندرا إيالا، لتؤكد مكانة البطولة منصة للمواهب الصاعدة في تنس السيدات.



وتنظم بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة بالشراكة بين «مجلس أبوظبي الرياضي» و«مبادلة» و«ماري»، وقد رسخت البطولة حضورها سريعاً كونها إحدى أبرز محطات بداية الموسم ضمن جولة رابطة محترفات التنس، بفضل جمعها بين منافسات رفيعة المستوى، وتركيز واضح على فئة الشباب والمشاركة المجتمعية، وتجربة الجمهور.

التذاكر متاحة الآن عبر بلاتينوم لست.