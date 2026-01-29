«عربية السيدات 2026» تضيف التجديف لأول مرة... و7 فرق عربية على خط الانطلاق

تنطلق الاثنين الموافق 9 فبراير منافسات التجديف ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتقام خلال الفترة من 2 حتى 12 فبراير في إمارة الشارقة، بمشاركة 63 فريقاً من 16 دولة عربية يتنافسون في 9 ألعاب فردية وجماعية. وتسجل رياضة التجديف حضورها للمرة الأولى ضمن برنامج الدورة، بما يضيف بعداً جديداً إلى جدول المنافسات عبر إدراج واحدة من الرياضات البحرية ضمن منظومة البطولة.



وتشهد منافسات التجديف مشاركة 7 فرق تمثل 7 دول عربية، هي: نادي الشارقة الرياضي للمرأة «الإمارات»، نادي البحري الرياضي الكويتي «الكويت»، الفريق السعودي «السعودية»، نادي المعادي واليخت «مصر»، نادي البحري لشاطئ الرباط «المغرب»، جمعية طبرقة للرياضات البحرية والصيد «تونس»، ونادي مقديشو للتجديف والزورق «الصومال».



وتقام المنافسات الرسمية على شاطئ الحمرية، فيما تتوزع التدريبات الرسمية للفرق المشاركة في نادي الحمرية الثقافي الرياضي وفق خطة تشغيلية معتمدة، وبما يضمن جاهزية المسارات وإجراءات السلامة والتنظيم.

وأكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، أن شاطئ الحمرية بات جاهزاً لاحتضان منافسات التجديف بعد استكمال تهيئة المسارات المائية ونقاط الانطلاق، واعتماد إجراءات السلامة والاشتراطات البيئية والتنظيمية، بما يضمن منافسات منتظمة وتجربة آمنة للمشاركات والوفود والجمهور.



ودعت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الجمهور وعشاق الرياضات البحرية إلى حضور السباقات ومتابعتها من قلب الحدث وتشجيع اللاعبات العربيات، كما تتيح المؤسسة للجمهور الاطلاع على جدول المنافسات ومواعيد السباقات عبر الموقع الرسمي للدورة: https://awst.ae/ar/schedule

ويقام التجديف ضمن برنامج الألعاب التي تتطلب تكاملاً بين اللياقة والتحمل والعمل الجماعي، في منافسات تستثمر خصوصية البيئة البحرية وتضيف تنوعاً إلى مشهد البطولة.