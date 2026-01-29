15 فريقاً إماراتياً يشاركون في ألعاب «عربية السيدات 2026»

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، التي تستضيفها الشارقة خلال الفترة من 2 إلى 12 فبراير المقبل، عبر 15 فريقاً رياضياً ينافسون في كامل الألعاب التسع المعتمدة ضمن برنامج الدورة. وتجمع البطولة 63 فريقاً من 16 دولة عربية، مع توزيع المنافسات على 10 منشآت رياضية في ثلاث مدن داخل الإمارة، ضمن إطار تنظيمي يوفّر بيئة تنافسية متكاملة للألعاب الجماعية والفردية. وتكتسب المشاركة الإماراتية في هذه النسخة أهمية خاصة بالنظر إلى اتساع تمثيل الفرق الوطنية وتنوّع الألعاب، وما تمنحه البطولة من فرصة لتعزيز التفاعل الجماهيري والمشاركة المجتمعية في دعم رياضة المرأة.

«الشارقة الرياضي» يشارك في كافة الألعاب



ويشكّل نادي الشارقة الرياضي للمرأة الركيزة الأساسية للمشاركة الإماراتية، إذ ينافس في جميع الألعاب المعتمدة؛ من كرة السلة، والكرة الطائرة التي تحظى منافساتها ضمن الدورة باعتماد دولي، إلى جانب المبارزة، والرماية، والقوس والسهم، وكرة الطاولة، والتجديف، والتايكواندو بتصنيف «G1» الدولي، بما يعكس شمولية الحضور الإماراتي وتنوّع مساراته التنافسية في هذه النسخة.



ويكتمل المشهد الإماراتي عبر مشاركة أندية أخرى ضمن مسارات متخصصة، تشمل نادي خورفكان الرياضي للمرأة في كرة السلة، ونادي الوصل في الكرة الطائرة، ونادي الفجيرة للفنون القتالية في المبارزة والتايكواندو، إلى جانب نادي أبوظبي لألعاب القوى، ونادي أبوظبي للقوس والسهم، بما يعزز قوة التمثيل الفني عبر مختلف فئات المنافسة.



وتبرز ضمن قائمة اللاعبات المشاركات أسماء تمتلك سجلاً تنافسياً يعزّز طموحات الفرق الإماراتية، من بينها أمينة الحوسني التي نالت مؤخراً لقب أفضل «ليبرو» في بطولة أندية غرب آسيا للسيدات، وعلياء النقبي ضمن صفوف فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة لكرة السلة الذي أنهى موسمه بالعلامة الكاملة، إلى جانب مهرة عبدالرحيم التي تُسجّل عودتها إلى المنافسة بعدما أحرزت فضية البطولة في سباق الحواجز خلال نسخة 2024، وآمنة العوضي التي تخوض منافسات القوس والسهم وهي تدافع عن لقبها بعد تتويجها بذهبية القوس المركب في النسخة الأخيرة من البطولة.



وتأتي هذه المشاركة امتداداً لحضور إماراتي لافت في نسخة 2024، حيث قدمت فرق الدولة مشاركة بارزة وحلت في المركز الثاني على جدول ترتيب الميداليات، في مؤشر يعكس تطور حضور الرياضة النسائية وتنامي جاهزية الفرق للمنافسة على مختلف المستويات.

وتتطلع الفرق الإماراتية في النسخة الثامنة إلى ترجمة استعداداتها الفنية إلى نتائج تعكس تطور منظومة الرياضة النسائية في الدولة، ضمن مشاركة تمتد عبر كامل الألعاب المعتمدة وتواكب حجم البطولة ومكانتها العربية.