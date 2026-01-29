فريق الإمارات يواجه بنجاش في افتتاحية كأس دبي الذهبية للبولو

تنطلق، عصر غد الجمعة، منافسات كأس دبي الذهبية للبولو 2026، حيث يلتقي في المباراة الافتتاحية، التي يستضيفها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، فريق الإمارات حامل اللقب، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نظيره فريق بنجاش. ويضم فريق الإمارات كلاً من: سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وسلفادور جريتش «5 جول»، ولوكاس مونتفردي «9 جول»، وروزيندو توريجيتار «6 جول»، فيما يمثل فريق بنجاش كلاً من: حيدر بنجاش، وفيدريكو فون «5 جول»، وتوماس يورينتي «7 جول»، وألفريدو كابيلا «8 جول» وتتواصل مباريات البطولة بعد غد السبت بإقامة مواجهتين، تجمع الأولى فريق ذئاب دبي مع فريق جهانجيري، فيما يلتقي في المباراة الثانية فريق الحبتور مع فريق غنتوت.

وتشهد البطولة مشاركة ستة فرق، ضمن تصنيف هانيكاب 20 جول، وتستمر منافساتها حتى 14 فبراير المقبل، وسط ترقب لمنافسات قوية، تعكس المكانة المرموقة، التي تحتلها البطولة على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه وجه محمد الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لدعمهما المتواصل لرياضة البولو، وحرصهما على إنجاح أنشطتها، ومشاركة فريقيهما في معظم الفعاليات والبطولات.



وقال الحبتور: «نتطلع في اتحاد الإمارات للبولو إلى توفير بيئة مثالية لممارسة اللعبة، والعمل على توسيع قاعدة ممارسيها في مختلف أندية الدولة، بما يسهم في ترسيخ مكانة رياضة البولو إحدى أبرز الرياضات، التي تجمع بين التميز الرياضي والمناخ الأسري، المستند إلى القيم العربية الأصيلة في دولة الإمارات».