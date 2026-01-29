وزارة الرياضة تحتفي بأسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد» في بطولة الألعاب الجامعية

دبي - البيان

في إطار حرص وزارة الرياضة على دعم المبادرات الرياضية التي تحتفي بأسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، حضر الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، إحدى منافسات كرة القدم «إناث» ضمن المرحلة الثانية من بطولة الألعاب الجامعية والتي أقيمت في دبي، وتم تخصيصها للاحتفاء بعمق العلاقات الاستراتيجية الأخوية بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة.



جمعت المنافسة فريقي جامعة برمينجهام ـ دبي ومعهد روتشستر للتكنولوجيا ـ دبي، في أجواء مبهجة اتسمت بروح الأخوة والتفاعل الإيجابي، احتفى خلالها الحضور بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، بما يعكس دور الرياضة الجامعية كمنصة مهمة لتعزيز التقارب الثقافي بين شعوب دول الخليج بأكمله.



وإثراءً للمشهد، شارك في الفعالية الكاتب والمؤثر الكويتي عبدالله القوماني، والذي كان قد شارك أيضاً في إحدى منافسات بطولة الألعاب المدرسية، حيث قام بتوزيع أوشحة رمزية تحمل علمي البلدين الشقيقين على الطلبة والطالبات، بهدف غرس قيم الانتماء والارتباط التاريخي بين البلدين في أذهان الأجيال الصاعدة، ليكونوا قادرين على حمل شعار «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد» مستقبلاً.