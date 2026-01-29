نادي الثقة يكرم أصحاب الإنجازات



نظم نادي الثقة حفل تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية، وذلك بمكرمة سامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديراً لما حققوه من إنجازات رياضية مشرفة أسهمت في رفع اسم دولة الإمارات وتعزيز مكانة الإمارة في المحافل الرياضية.



وأقيم الحفل في مقر نادي الثقة، بحضور الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة، وأحمد ناصر الفردان، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة المهندس يوسف محمد الدوبي، وعبدالغفور الرئيسي، ونورة المدفع، وعدد من الشخصيات الرياضية والإدارية.



وقدم فقرات الحفل محمد عبدالله القايد الحمادي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لنادي الثقة، حيث عكس الحفل أجواءً احتفالية جسدت معاني التقدير والاعتزاز بما تحقق من إنجازات رياضية لأبناء النادي.



وشهد الحفل تكريم اللاعبين واللاعبات، والمدربين، والموظفين، وكل من أسهم في تحقيق إنجازات رياضية مشرفة، إلى جانب تكريم عدد من أعضاء النادي القدامى، تقديراً لعطائهم ودورهم في دعم مسيرة النادي على مدار السنوات الماضية.



كما قام الدكتور خالد عمر المدفع بتكريم أحمد ناصر الفردان، تقديراً لجهوده وإسهاماته البارزة خلال فترة توليه رئاسة مجلس الشارقة الرياضي، وما قدمه من دعم للحركة الرياضية في الإمارة.

ورفع الدكتور خالد عمر المدفع أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على هذه المكرمة السامية، وعلى اهتمامه الكبير ورعايته الكريمة لأبنائه من أصحاب الهمم، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل دافعاً أساسياً لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.