خالد الناخي: «الشارقة للدفاع عن النفس» يحرص دوماً على تطوير منتسبيه



نجح فريق الجوجيتسو لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في مواصلة التفوق في منافسات فئة «بدون بدلة»، وذلك بعد نيله مركز الصدارة في الجولة الأولى من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، والتي أُقيمت منافساتها في مجمع ند الشبا الرياضي في دبي مؤخراً، حيث أحرز لاعبو النادي 92 ميدالية في البطولة، منها 29 ذهبية، و30 فضية، و33 برونزية، ما يعكس المستوى المميز للفريق واستمرارية تفوقه في مختلف المنافسات. يُذكر أن النادي فاز ببطولتي عامي 2024 و2025، ويطمح لتحقيق الثلاثية في 2026.



من جهته، بارك خالد إبراهيم الناخي عضو مجلس الإدارة، لأسرة النادي مواصلة تحقيق المراكز المتقدمة، وللاعبين التميز بالروح الرياضية العالية والالتزام بالأخلاق والقيم الرفيعة، واصفاً إياها بأنها أساس تحقيق الإنجازات في مختلف الجوانب، مؤكداً أن رؤية مجلس إدارة النادي منبثقة من توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو بناء الإنسان بشكل متكامل في جميع الجوانب، بحيث يكون مميزاً فيها جميعاً، بما في ذلك الجانب الرياضي. لذلك، يركز مجلس إدارة النادي، برئاسة أحمد سعيد الجروان، على أن تكون الأخلاق الرفيعة والروح الرياضية العالية، وتطوير الثقة بالنفس وبناء الشخصية، والتطور المستدام في الواجهة، بحيث تكون نتائج المنافسات مكملة لها.



وأشار الناخي، إلى أن النادي يهتم بتطوير أبنائه بشكل احترافي في الجانب الرياضي لأهميته في بث روح المنافسة والطموح، وتعزيز الثقة بقدراتهم، ليكونوا مميزين بشكل متكامل رياضياً وفي جميع الجوانب.

وأكد عضو مجلس الإدارة أن هذا الإنجاز، المتمثل بفوز فريق الجوجيتسو بالمركز الأول في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة «بدون بدلة»، يعكس العمل المستدام، مثمناً جهود اللاعبين والالتزام بتطوير المهارات بشكل احترافي. مشيراً إلى أن هذه النتيجة تعكس تميز النادي في مختلف الرياضات والبطولات، وتعزز طموحه إلى أن يكون دائماً في الصدارة، داعياً اللاعبين إلى مواصلة الاستعداد للجولات المقبلة لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية والمميزة.



مثمّناً جهود الكابتن إبراهيم الحوسني، المدير الفني للجوجيتسو في النادي ومدرب منتخب الإمارات للناشئين، وطه عبدالستار صقر، سكرتير النشاط الرياضي، وجميع المدربين والإداريين أحمد أبو المعالي وضمير النجار في العمل التدريبي والتوعوي.