إغلاق باب التسجيل في بطولة المواهب الرياضية للريشة الطائرة

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الأولى من بطولة المواهب الرياضية للريشة الطائرة عن إغلاق باب التسجيل رسمياً، وذلك عقب الإقبال الكبير والمشاركة القياسية التي شهدتها مرحلة التسجيل في البطولة، بما يعكس المكانة المتنامية التي اكتسبتها البطولة وأهميتها ضمن منظومة اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُقام البطولة التي أطلقتها لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وبدعم من وزارة الرياضة، على مدى 3 أيام وهي: 30 و31 يناير و1 فبراير، في الصالة المغطاة لنادي مليحة الثقافي الرياضي بالشارقة، والتي تضم ثمانية ملاعب احترافية مجهزة وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.



بدوره أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، ورئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن البطولة تمثل إحدى أبرز المحطات ضمن خطط اللجنة، والتي تهدف إلى اكتشاف الطاقات الرياضية الواعدة في سن مبكرة في مختلف الرياضات، لا سيما رياضة الريشة الطائرة، وتهيئة تلك المواهب للانتقال إلى مراحل متقدمة من الإعداد الفني والتنافسي بما يسهم في تحقيق الطموحات الوطنية.



وأشار إلى أن التنوع الكبير في فئات المشاركين من المواطنين والمقيمين يعكس نجاح النموذج الإماراتي في استقطاب المواهب، وبناء بيئة رياضية جاذبة تسهم في رفع المستوى الفني العام، وتعزيز تنافسية الرياضة الوطنية.

من جهتها أوضحت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أن الإقبال الواسع على المشاركة يعكس الثقة المتزايدة في برامج الاتحاد وخططه التطويرية، مؤكدة أن البطولة تُعد محطة محورية في تنفيذ رؤية الاتحاد الرامية إلى توسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف العناصر الواعدة القادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلاً.



وأضافت أن البطولة لا تقتصر على الجانب التنافسي فحسب، بل تشكل جزءاً من مسار وطني متكامل يربط بين البطولات، وبرامج التقييم، وخطط التطوير طويلة المدى، بما يخدم مستقبل رياضة الريشة الطائرة في دولة الإمارات.

وشهدت البطولة تسجيل أكثر من 400 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 45 نادياً وأكاديمية من الأندية الحكومية والأكاديميات الخاصة، ما يعكس الطابع التنافسي المتنوع للبطولة، وقدرتها على استقطاب مختلف الثقافات والخبرات الرياضية، ضمن بيئة احترافية تعزز التنافس الإيجابي وتبادل الخبرات.



وأكدت اللجنة المنظمة أن النسخة الأولى من البطولة ستكون حافلة بالحماس والتحديات الفنية، في ظل التنوع الكبير في المستويات والفئات العمرية، بما يمنح اللاعبين فرصة حقيقية لإبراز قدراتهم، ويُتيح للجهات الفنية المختصة تقييم المواهب وانتقاءها وفق معايير دقيقة ومعتمدة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والخبرات العالمية.



وتتضمن البطولة 10 فئات للمواطنين و10 فئات للمقيمين، للفئات العمرية: تحت 9 سنوات، تحت 11 سنة، تحت 13 سنة، تحت 15 سنة، تحت 17 سنة «ذكور وإناث»، حيث سيحصل الفائزون على ميداليات وجوائز تقديرية، إلى جانب اختيار نخبة من اللاعبين المميزين للانضمام إلى برامج رعاية وتطوير المواهب التابعة للجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، بإشراف وزارة الرياضة.

واختتمت اللجنة المنظمة بتأكيد أن إغلاق باب التسجيل بهذه الأرقام يُعد مؤشراً واضحاً على أهمية البطولة ودورها المستقبلي، باعتبارها منصة استراتيجية مستدامة لاكتشاف الأبطال وصناعة جيل جديد من نجوم رياضة الريشة الطائرة في دولة الإمارات.