«هانكوك» أحدث شريك عالمي للاتحاد الدولي للسيارات

رحب محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «FIA»، بانضمام هانكوك، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في صناعة الإطارات، كأحدث شريك عالمي للاتحاد الدولي للسيارات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة في رياضة السيارات والتنقل.

وانضمت شركة هانكوك رسمياً إلى برنامج الشركاء العالميين للاتحاد الدولي للسيارات بعد أكثر من ثلاث سنوات على كونها شريكاً موثوقاً به للهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل في جميع أنحاء العالم.



ويسهم برنامج الشركاء العالميين للاتحاد الدولي للسيارات في بناء شبكة من المنظمات الرائدة الملتزمة بتطوير السلامة والاستدامة والابتكار في رياضة السيارات والتنقل.

وستكون شركة هانكوك شريكاً رسمياً لجوائز الاتحاد الدولي للسيارات السنوية، بالإضافة إلى كونها شريكاً رسمياً لسلسلة الابتكار المستدام التابعة للاتحاد الدولي للسيارات «SIS»، وهي منصة فعاليات عالمية تدار بالتعاون الوثيق مع بطولات العالم التابعة للاتحاد الدولي للسيارات.

وتشمل هذه البطولات بطولة العالم للفورمولا إي، وبطولة العالم للفورمولا 1، وبطولة العالم لسباقات التحمل، وبطولة العالم للراليات، وذلك من عام 2026 إلى عام 2028.



وقال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: «تعد الاستدامة والابتكار التكنولوجي جوهر مهمتنا في الاتحاد الدولي للسيارات، ويسعدني الترحيب بهانكوك شريكاً جديداً». وأضاف: «تعكس هذه الشراكة الجديدة مع هانكوك النمو العالمي لبرنامج الشركاء العالميين للاتحاد الدولي للسيارات، ومن خلال هذا التعاون، سوف نعزز جهودنا لجعل رياضة السيارات والتنقل أكثر أماناً».

وتجمع سلسلة الابتكار المستدام التابعة للاتحاد الدولي للسيارات «FIA» رواد الصناعة لتحفيز الحوار والتعاون والعمل، مع التركيز بشكل خاص على فرص تطبيق الابتكارات «بدءاً بالحلبات وصولاً إلى الطرق»، وترجمة الابتكارات التي تم تطويرها في رياضة السيارات إلى تطبيقات أوسع في مجال السيارات والتنقل.



وبصفتها الشريك التقني الحصري ومورد الإطارات لبطولة العالم للفورمولا إي، وبطولة العالم للراليات، تدعم هانكوك طموح الاتحاد الدولي للسيارات في استخدام رياضة السيارات كمنصة للتقدم والابتكار المسؤول.

وتوفر هذه البطولات التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات بيئة اختبار حية للمواد الجديدة ومعايير الأداء وحلول السلامة، مع دروس مستفادة يمكن نقلها من المنافسات إلى التنقل اليومي.