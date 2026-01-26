خورفكان يتصدر بطولة الدولة لألعاب القوى لأصحاب الهمم

اختُتمت أمس منافسات بطولة الدولة لألعاب القوى لأصحاب الهمم للموسم الرياضي 2025-2026، التي نظمتها اللجنة البارالمبية الوطنية، وأقيمت على ملاعب نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة 100 لاعب ولاعبة يمثلون مختلف أندية الدولة.

وقام محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، بتتويج الفائزين وأصحاب المراكز الأولى، بمشاركة ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، ومحمد الحمادي، المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، وعبدالعزيز الحمادي، مدير الأنشطة في نادي خورفكان للمعاقين.



وأسفرت النتائج عن تصدر نادي خورفكان للمعاقين قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بالميداليات في منافسات الذكور والإناث، في المسابقات المختلفة، بإجمالي 29 ميدالية بواقع 10 ميداليات ذهبية، و11 فضية، و8 برونزيات، وجاء نادي الثقة للمعاقين في المركز الثاني برصيد 19 ميدالية «8 ذهبيات، و8 فضيات، و3 برونزيات»، ونادي العين لأصحاب الهمم في المركز الثالث بعدما حصد 18 ميدالية «7 ذهبيات، و4 فضيات، و7 برونزيات».

وحصل نادي دبي لأصحاب الهمم على 15 ميدالية «5 ذهبيات، و5 فضيات، و5 برونزيات»، فيما نال نادي أبوظبي لأصحاب الهمم 11 ميدالية «ذهبية واحدة، و4 فضيات، و6 برونزيات»، وتلاه نادي عجمان بـ10 ميداليات «3 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات»، واختتم نادي الظفرة لأصحاب الهمم مشاركته بميداليتين «ذهبية وبرونزية».



وتأتي البطولة ضمن روزنامة الموسم الرياضي للجنة البارالمبية الوطنية، وتهدف إلى دعم مسيرة الرياضة البارالمبية، واكتشاف المواهب، وتعزيز جاهزية اللاعبين للاستحقاقات المقبلة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تمثل البطولة محطة مهمة في إطار استعدادات منتخباتنا الوطنية للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة، المقررة إقامتها في مسقط.