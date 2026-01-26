«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يعتمد خطة شراكة استراتيجية مع الإعلام

اعتمد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الخطة الإعلامية للعام الحالي، التي تهدف إلى تعزيز الجهود الإعلامية لدعم النقلة النوعية في الاتجاهين الرياضي والمجتمعي، وبما يسهم في ترسيخ مكانته ضمن الأندية الرائدة على المستويين المحلي والدولي، إيماناً بدور الإعلام كشريك استراتيجي في منظومة النجاح، وبناء الشخصية الهادفة لمنتسبيه، وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تزامناً مع توجيهات مجلس الشارقة الرياضي ومجلس إدارة النادي.



وأكد علي عبيد الحمودي، عضو مجلس إدارة النادي رئيس لجنة الاتصال والإعلام الرقمي، أن مجلس إدارة النادي يحرص على الاستثمار في أبناء النادي لصناعة رياضيين يتمتعون بالأخلاق العالية وبأفضل المواصفات الثقافية والرياضية، كاشفاً أن العام الحالي 2026 سيشهد تنفيذ برامج إعلامية تهدف إلى الاستدامة في العمل الإعلامي والثقافي وبما يسهم في نقلة جديدة مضافة لتعزيز النجاحات، منها رفع مستوى آفاق التعاون مع الجهات الإعلامية، وفي واجهتها مؤسسة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية، والمواقع والمنصات الرقمية، وبما يمهد لرفع المرود الإعلامي العام، فضلاً عن تعزيز الشراكات.



وتابع الحمودي: نجحت إدارة الاتصال والإعلام الرقمي بالنادي في تحقيق حضور قوي وفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، مكّنه خلال عام 2025 من تحقيق أكثر من مليونين ونصف مليون مشاهدة، في مؤشر واضح على اتساع قاعدة المتابعين وارتفاع مستوى التفاعل مع المحتوى الذي يقدمه النادي، ما أسهم في إبراز قصص النجاح، وتسليط الضوء على جهود اللاعبين والمدربين، ونقل الصورة الحقيقية لبيئة العمل الاحترافية التي يتمتع بها النادي، إلى جانب تعزيز التواصل المستمر مع الجماهير والمهتمين برياضات الدفاع عن النفس.



وأضاف أن ما تحقق من إنجازات رياضية وإعلامية يعود في جانب كبير منه إلى الثقة المتبادلة التي بُنيت بين الإدارة واللاعبين والأجهزة الفنية، حيث أسهمت هذه الثقة في خلق بيئة إيجابية محفزة على الإبداع والتميز، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأداء داخل المنافسات، وعلى الصورة الذهنية للنادي، مؤكداً أن الإعلام أصبح عنصراً محورياً في نجاح المؤسسات الرياضية الحديثة، مشيراً إلى أن النادي يتعامل مع الإعلام باعتباره شريكاً في الإنجاز ومسؤولاً عن إيصال الرسالة الرياضية والمجتمعية للنادي بصورة احترافية.



وأضاف أن النادي يطمح خلال عام 2026 إلى تعزيز حضوره الرقمي بشكل أكبر، من خلال تطوير المحتوى الإعلامي، وتوسيع نطاق المنصات، وتقديم مواد أكثر عمقاً تسلط الضوء على الجوانب الفنية والإنسانية في مسيرة اللاعبين، بما يسهم في رفع مستوى الوعي برياضات الدفاع عن النفس وترسيخ ثقافة التميز الرياضي.