منافسات ألعاب القوى بـ «عربية السيدات 2026» تنطلق 8 فبراير

تنطلق منافسات ألعاب القوى، ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، الاثنين الموافق 8 فبراير، والتي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتقام خلال الفترة من 2 حتى 12 فبراير في إمارة الشارقة، بمشاركة 63 فريقاً من 16 دولة عربية يتنافسون في 9 ألعاب فردية وجماعية.

وتشهد منافسات ألعاب القوى مشاركة 10 فرق تمثل 9 دول عربية، ضمن تخصصات متعددة تشمل السرعة، والتحمّل، والقفز، والرمي، في منافسات تُحسم وفق الأزمنة والمسافات المسجلة، بما يعكس تنوّع البرامج الفنية المشاركة واتساع نطاق التنافس بين الفرق.



ويشارك في منافسات ألعاب القوى كل من: نادي الشارقة الرياضي للمرأة ونادي أبوظبي لألعاب القوى «الإمارات»، نادي سلوى الصباح الرياضي «الكويت»، نادي الخليج «المملكة العربية السعودية»، نادي القادسية «الأردن»، نادي الاتحاد الليبي النسائي «ليبيا»، نادي الموهوبين والبطل الأولمبي «مصر»، نادي الفتاة الرياضي – نينوى «العراق»، نادي فلسطين «فلسطين»، ونادي العربي الرياضي «قطر».

وتُجرى منافسات ألعاب القوى في نادي الثقة للمعاقين لمعظم التخصصات، باستثناء مسابقتَي رمي المطرقة والقفز بالعصا اللتين تُقامان في مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة، فيما تتوزع التدريبات الرسمية للفرق المشاركة بين الموقعين وفق خطة تشغيلية معتمدة، بما يضمن توزيعاً واضحاً يراعي أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.



وفي سياق الاستعدادات لاستضافة المنافسات، أكد الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، أن استضافة ألعاب القوى تأتي ضمن منظومة تنظيمية متكاملة يعتمدها النادي، ترتكز على الجاهزية التامة للمرافق، وحسن تنظيم حركة الفرق والتحكيم والجمهور، إلى جانب الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة المعتمدة، بما يكفل توفير بيئة تنافسية آمنة ومستقرة للرياضيات والوفود المشاركة.

وفي هذا الإطار، تدعو مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الجمهور وعشاق الرياضة إلى حضور المنافسات ومتابعتها من قلب الحدث، وتشجيع اللاعبات العربيات في أجواء تنافسية تعكس تطور رياضة المرأة عربياً، كما تتيح المؤسسة للجمهور الاطلاع على جدول المنافسات ومواعيد السباقات عبر الموقع الرسمي للدورة. https://awst.ae/



وأعلنت الأندية والمنشآت المستضيفة اكتمال أعمال الصيانة والتجهيز الفني، وجاهزيتها لاحتضان منافسات وتدريبات الدورة وفق أعلى المعايير المعتمدة، بما يضمن سلاسة التشغيل التنظيمي، واستيعاب الوفود والجمهور، وتقديم تجربة رياضية متكاملة تواكب حجم الحدث.

ويأتي تنظيم منافسات ألعاب القوى ضمن رؤية الدورة الهادفة إلى تعزيز الرياضات الأساسية، وبناء مسارات تطوير مستدامة لرياضة المرأة، وترسيخ مكانة الشارقة بوصفها منصة عربية رائدة في تنظيم بطولات نسائية شاملة وفق أفضل الممارسات التشغيلية.