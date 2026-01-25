عبدالله أحمد فرج يفوز بجائزة في الإعلام والتسويق الرياضي

فاز عبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بجائزة القائد الإماراتي للتميّز في الإعلام والتسويق الرياضي «Emirati Leader Excellence in Sports Media and Marketing»، ضمن جوائز التميّز والقيادة العالمية 2026 التي تنظمها منصة جوائز إنسايتس للتميّز، وذلك تقديراً لدوره القيادي وإسهاماته المهنية في تطوير منظومة الإعلام والتسويق الرياضي وفق معايير احترافية عالمية.

ويأتي هذا التكريم الدولي نظير جهوده في توظيف الإعلام والتسويق كأدوات استراتيجية لتعزيز الصورة المؤسسية، وتوسيع الحضور الدولي للرياضات التراثية الإماراتية، عبر محتوى مبتكر ورؤية تجمع بين الحداثة والحفاظ على الهوية الوطنية.



ويعكس هذا الإنجاز ثقة المؤسسات الدولية بالكفاءات الإماراتية القادرة على صناعة التأثير وتقديم نماذج رائدة في قطاع الإعلام والتسويق الرياضي، ويضاف إلى سجل النجاحات التي تعزز الحضور الإماراتي في منصات التميّز العالمية.