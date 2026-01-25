54 لاعباً ولاعبة في بطولة العزم للشطرنج المفتوحة برأس الخيمة

نظم نادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج والثقافة أمس السبت بطولة العزم للشطرنج المفتوحة «ذكور وإناث»، برعاية من راكز رأس الخيمة، بمشاركة واسعة بلغت 54 لاعبًا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.

جاءت البطولة في أجواء تنافسية متميزة اتسمت بالحماس والروح الرياضية العالية، وشهدت تألق عدد من اللاعبين واللاعبات، إلى جانب اكتشاف مواهب جديدة واعدة تبشّر بمستقبل مشرق لرياضة الشطرنج في إمارة رأس الخيمة.

وأكدت إدارة النادي أن تنظيم هذه البطولة يأتي ضمن خطتها الهادفة إلى نشر ثقافة الشطرنج، وصقل مهارات الناشئين، وتعزيز روح التحدي والتفكير الاستراتيجي لدى المشاركين، إضافة إلى دعم المواهب الوطنية وتهيئتها للمشاركات المقبلة على مستوى الدولة.



وفي ختام البطولة، أعرب المنظمون عن شكرهم وتقديرهم لشركة راكز رأس الخيمة على رعايتها الكريمة ودعمها المستمر للأنشطة الرياضية والثقافية، مؤكدين استمرار النادي في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في الارتقاء بالحركة الرياضية والثقافية في