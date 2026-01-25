فريق الحبتور بطلاً لكأس دبي الفضية للبولو 2026

توج فريق الحبتور للبولو بطلاً للكأس الفضية 2026 بعد أداء رائع في المباراة النهائية مع منافسه القوي فريق الامارات وسط حضور جماهيري مميز، لتكون المباراة مسك الختام للنسخة الحالية، التي شهدت مشاركة خمسة فرق هي: الإمارات والحبتور وذئاب دبي وجهانجيري وبنجاش وبهانديكاب 20 جول.



أقيمت المباراة في نادي ومنتجع الحبتور للبولو الفروسية، بحضور سعيد بن دري، نائب رئيس اتحاد البولو، ومحمد الحريز، الأمين العام، ومحمد الرقباني وأحمد السماج ومهرة فلكناز وهند الحوسني، أعضاء مجلس الإدارة.

أما كأس الترضية فقد كان من نصيب فريق ذئاب دبي، بقيادة حبتور الحبتور، بعد أن حقق فوزاً مستحقاً على منافسه فريق جهانجيري، بقيادة محمد جهانجيري، وبنتيجة تسعة أهداف مقابل ثمانية أهداف.



عقب النهائي توج سعيد بن دري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للبولو، فريق الحبتور بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية، وفريق الإمارات بكأس المركز الثاني والميداليات الفضية، كما توج محمد الرقباني، عضو مجلي الإدارة، فريق ذئاب دبي بكأس الترضية، وفريق جهانجيري الوصيف، كما قام الاستشاري «الكس» بتتويج أصحاب الألقاب وأفضل الخيول، حيث نال لقب أفضل لاعب «باوتيستا»، وأفضل خيل «لاه في».