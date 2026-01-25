من الخليج إلى المغرب... 16 دولة تشارك في «عربية السيدات 2026»

تشهد النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 مشاركة عربية واسعة، تجمع 63 فريقاً رياضياً من 16 دولة عربية، يتنافسون في 9 ألعاب فردية وجماعية، خلال الفترة من 2 حتى 12 فبراير في إمارة الشارقة، في واحدة من أضخم النسخ منذ انطلاق البطولة عام 2012، والتي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتعكس هذه المشاركة المتنوعة اتساع قاعدة رياضة المرأة على مستوى الأندية العربية، وتباين نماذج الحضور بين دول تشارك عبر معظم الألعاب المعتمدة، وأخرى تعتمد مقاربة أكثر تخصصاً تركز على ألعاب بعينها، بما يمنح البرنامج التنافسي زخماً فنياً وتوازناً واضحاً بين الألعاب.



وتأتي هذه النسخة امتداداً لمسار متصاعد للدورة، التي تُعد البطولة النسائية الوحيدة من نوعها، حيث تتوزع المنافسات على منشآت رياضية متعددة في إمارة الشارقة، وتُقام وفق منظومة تنظيمية واحترافية معتمدة، تشمل ألعاباً جماعية ككرة السلة والكرة الطائرة، وألعاباً فردية مثل ألعاب القوى والمبارزة والرماية والتايكواندو والتجديف، في مشهد يعكس تطور البنية التنافسية لرياضة المرأة عربياً، والدور المحوري الذي تضطلع به الشارقة في هذا المسار.



وتحضر دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه النسخة بمشاركة تمتد عبر الألعاب التسع المعتمدة ومن خلال ستة أندية، حيث يشكل «نادي الشارقة الرياضي للمرأة» الركيزة الأساسية لهذا الحضور؛ إذ ينافس في جميع الألعاب المعتمدة، من كرة السلة، إلى جانب الكرة الطائرة المعتمدة رسمياً من قبل الاتحاد الدولي لكرة الطائرة، إضافة إلى ألعاب القوى، والمبارزة، والرماية، والقوس والسهم، وكرة الطاولة، والتجديف، والتايكواندو بتصنيف G1 الدولي.

ويكمل هذا الحضور أندية إماراتية أخرى توزعت على مسارات متخصصة، من بينها «نادي خورفكان الرياضي للمرأة» في كرة السلة، و«نادي الوصل» في الكرة الطائرة، و«نادي الفجيرة للفنون القتالية» في المبارزة والتايكواندو، إلى جانب «نادي أبوظبي لألعاب القوى» و«نادي أبوظبي للقوس والسهم»، ما يمنح المشاركة الإماراتية ثقلاً فنياً واضحاً عبر مختلف فئات المنافسة.



أما الكويت فتحضر عبر أربعة أندية في ثماني ألعاب مختلفة. ويقود «نادي الفتاة الرياضي» هذا الحضور من خلال مشاركته في كرة السلة والكرة الطائرة وكرة الطاولة والتايكواندو، فيما يرسخ «نادي الرماية الكويتي» حضوره في الرماية والقوس والسهم، ويخوض «نادي البحري الرياضي الكويتي» منافسات التجديف، ويشارك «نادي سلوى الصباح الرياضي» في ألعاب القوى.

في المقابل، تشارك المملكة العربية السعودية من خلال خمس ألعاب ومن خلال جهات رياضية متنوعة، تجمع بين الأندية والاتحادات؛ إذ يشارك «نادي الخليج» في ألعاب القوى، و«نادي العلا» في المبارزة، و«نادي القادسية» في كرة الطاولة، فيما يخوض «الفريق السعودي» منافسات التجديف والرماية.



في حين يمثل مملكة البحرين أربعة أندية في خمس ألعاب، تجمع بين المبارزة والتايكواندو والرماية والقوس والسهم إلى جانب كرة السلة. ويشارك «نادي البسيتين» في المبارزة، و«نادي البديع للسيدات» في التايكواندو، فيما يجمع «نادي الرفاع» بين الرماية والقوس والسهم، وتحضر كرة السلة عبر «نادي الحالة»، في توزيع يعكس ميلاً واضحاً نحو الألعاب الفردية ذات الطابع الفني.

أما دولة قطر، فتحضر عبر ناديين في ثلاث ألعاب، حيث يشارك «نادي العربي الرياضي» في ألعاب القوى، فيما يمثل «نادي الرمي الرياضي» الدولة في الرماية والقوس والسهم، في مشاركة تركز على ألعاب الدقة إلى جانب ألعاب المضمار. بينما تشارك سلطنة عمان من خلال «نادي صلالة العماني» في منافسات المبارزة.



وعلى مستوى المشرق العربي، يبرز العراق عبر أربعة أندية في خمس ألعاب، حيث يشارك «نادي الفتاة الرياضي – نينوى» في ألعاب القوى، و«نادي غاز الشمال» في كرة السلة والتايكواندو، و«نادي أكادو عنكاوا» في الكرة الطائرة، و«نادي الخطوط الجوية العراقي» في القوس والسهم.

وتسجل فلسطين حضورها عبر «نادي فلسطين» الذي ينافس في ثلاث ألعاب هي ألعاب القوى والقوس والسهم وكرة الطاولة. فيما تشارك لبنان بناديين في لعبتين، حيث تخوض «الشبيبة البوشرية» منافسات الكرة الطائرة، ويمثل «نادي الندوة القماطية» كرة الطاولة. ويحضر الأردن من خلال «نادي القادسية» في ألعاب القوى و«نادي شباب فحيص» في كرة السلة، بينما تشارك سوريا عبر «نادي الشرطة السوري» في المبارزة و«نادي تلدرة» في الكرة الطائرة.



وفي شمال أفريقيا، تأتي المشاركة المصرية عبر ثلاثة أندية في ثلاث ألعاب، حيث يشارك «نادي الموهوبين والبطل الأولمبي» في ألعاب القوى، و«نادي المعادي واليخت» في التجديف، و«نادي بتروجيت» في كرة الطاولة. وتحضر ليبيا عبر نادي «الاتحاد الليبي النسائي» في ألعاب القوى والقوس والسهم وكرة الطاولة. فيما توزعت المشاركة المغربية على ثلاثة أندية في التايكواندو والتجديف وكرة الطاولة، بمشاركة «نادي الوداد الرياضي»، و«نادي البحري لشاطئ الرباط»، و«نادي أمل تيزنيت لكرة الطاولة».

أما تونس، فتشارك عبر ناديين في لعبتين، حيث تخوض «جمعية طبرقة للرياضات البحرية والصيد» منافسات التجديف، ويشارك «الأمل الرياضي بالوطن القبلي» في كرة السلة. وتسجل الصومال حضورها من خلال «نادي مقديشو للتجديف والزورق» في منافسات التجديف.