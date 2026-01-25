نصف ماراثون رأس الخيمة ينطلق بجزيرة المرجان 14 فبراير

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ينطلق سباق نصف ماراثون رأس الخيمة السبت الموافق 14 فبراير المقبل، ويتضمن أربعة مسارات سباق تقع جميعها في جزيرة المرجان برأس الخيمة.

وتستضيف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة (RAKTDA) سباق نصف ماراثون رأس الخيمة، الذي سيشهد توافد آلاف العدائين إلى جزيرة المرجان للمشاركة في سباقات لمسافات 2 كم، و5 كم، و10 كم، بالإضافة إلى سباق نصف الماراثون الرئيسي لمسافة 21.1 كم.



وسوف يستمتع العداؤون في هذا المسار بإطلالات ساحلية خلابة أثناء مرورهم بمعالم بارزة، من بينها منتجع وين المرجان آيلاند المرتقب، وبعض أشهر المنتجعات الشاطئية في رأس الخيمة. يمكن الاطلاع على خرائط مسارات السباقات الأربعة، بالإضافة إلى خريطة الموقع، وتحميلها من الموقع الإلكتروني الرسمي rakhalfmarathon.com.

ويكتسب سباق نصف ماراثون رأس الخيمة سمعة كبيرة مما يحفز الرياضيين على حجز مكان لهم على خط البداية، فهو كمسار يحقق فيه أفضل الأرقام الشخصية والأرقام القياسية العالمية. وسيتم الإعلان قريباً عن القائمة النهائية للعدائين النخبة المشاركين، التسجيل مفتوح لجميع فئات السباق الأربع عبر الموقع الإلكتروني rakhalfmarathon.com.



يقام سباق نصف ماراثون رأس الخيمة برعاية هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة (RAKTDA)، وبدعم من شركة أسيكس وشبكة راديو القناة الرابعة، بالنسبة للمشاركين الذين تلقوا تأكيدات مشاركتهم، سيتم استلام حقائب السباق وأرقام المشاركة في «ذا أجندا» بمدينة دبي للإعلام من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً يومي 9 و10 فبراير المقبل. أما بالنسبة لمن يفضلون استلام حقائبهم وأرقامهم، فسيكون ذلك في ساحة مبنى المقر الرئيسي في جزيرة المرجان برأس الخيمة يومي 12 و13 فبراير المقبل.

كما ستكون ساعات الاستلام في جزيرة المرجان خلال اليومين من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً. وكما هو الحال في جميع فعاليات الجري الدولية الكبرى، لن تتوفر أرقام المشاركة للاستلام في يوم السباق نفسه.