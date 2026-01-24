أهلي طرابلس الليبي يطيح بنادي بيروت ويشعل صراع المجموعة الثانية في «سلة دبي»



نجح أهلي طرابلس الليبي في تحقيق فوز مهم على بيروت اللبناني بنتيجة 85-75، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة دبي الدولية لكرة السلة التي يستضيفها نادي النصر على صالة راشد بن حمدان.



وانتهى الشوط الأول لصالح الفريق الليبي بفارق ست نقاط (46-40)، بعدما تقدم في الربعين الأول والثاني 25-20 و20-21، ورفع أهلي طرابلس نسق أدائه في الربع الثالث، حيث فرض سيطرته على مجريات اللعب، وساهم تألق نجمه إسماعيل فرنانديز في تعميق الفارق، على الرغم من محاولات بيروت للعودة في المباراة، حافظ الفريق الليبي على فارق الـ 6 نقاط بنهاية الربع الثالث 74-68.



شهد الربع الأخير تقارباً في المستوى لكن أهلي طرابلس أكد تفوقه مرة أخرى وحسم النتيجة 16-15، ليضمن فوزاً مستحقاً أشعل به المنافسة في المجموعة الثانية مبكراً، وسجلت المباراة تألق لاعب أهلي طرابلس فرنانديز الذي تكفل لوحده بتسجيل 27 نقطة. وكان بيروت قد بدأ البطولة بفوز على الكرامة السوري 96-63 في الجولة الأولى، فيما خاض أهلي طرابلس مباراته الأولى اليوم بعد ركونه للراحة في الجولة الأولى.