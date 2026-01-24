جيلبيرج وبولينا يتوجان بلقبي بطولة الإمارات الدولية للشباب للتنس (J100)



اختتمت منافسات النسخة الرابعة من بطولة الإمارات الدولية للشباب للتنس (J100)، التي نظمها اتحاد الإمارات للتنس والبادل تحت إشراف الاتحاد الدولي للتنس، واستضافتها ملاعب أكاديمية «توب سبن» في دبي، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات من أكثر من 30 دولة حول العالم.



وتوج اللاعب السويدي ويليام جيلبيرج بلقب فردي الشباب بعد فوزه في المباراة النهائية على الروسي لاكيس ريجارد بمجموعتين دون رد، بواقع (6 ـ 2) و(6 ـ 4).



وفي منافسات فردي الشابات، أحرزت اللاعبة الروسية أورولوفا بولينا اللقب عقب فوزها على الإنجليزية بيكر صوفيا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بنتيجة (6-1)، (3-6)، (7-6).

أما لقب زوجي الشباب فكان من نصيب الثنائي الكندي كولبورن كادين وتشيندا أندي بعد فوزهما في النهائي على الثنائي الروسي رافايل أسد الدين وموسولكين إيليا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بنتيجة (2 ـ 6)، (6 ـ 2)، (10 ـ 6).



وفي منافسات زوجي الشابات، توجت الروسية ستيفانيا نيبورينت والصينية وانغ هياو تونغ بالمركز الأول بعد تغلبهما على منافساتهما بمجموعتين دون رد، بواقع (7 ـ 6) و(6 ـ 4).



وهنأ سعيد المري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس والبادل، الفائزين، متمنياً لهم مزيداً من النجاحات في البطولات المقبلة، مؤكداً حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم على دعم وتعزيز نجاح البطولات المحلية والدولية، لا سيما بطولات فئة الشباب، التي باتت تُقام بشكل دوري سنوياً في دبي والفجيرة.



وأشار المري إلى أن هذه البطولات تسهم في استقطاب نخبة المواهب العالمية، وتنعكس إيجاباً على خطط الاتحاد الهادفة إلى نشر ثقافة ممارسة رياضتي التنس والبادل، وبناء منتخبات وطنية قوية من المواهب الوطنية، مثمناً جهود الأندية والأكاديميات، مقدماً شكره لأكاديمية «توب سبن» على دعمها التنظيمي، ومشيداً بجهود الحكام والإداريين.



بدوره، أعرب السويدي ويليام جيلبيرج عن سعادته بالتتويج بلقب البطولة، مؤكداً أنها المرة الثانية التي يحقق فيها المركز الأول في دبي بعد تتويجه في نوفمبر الماضي، إضافة إلى حصوله على المركز الثاني في بطولة دبي الدولية منتصف الشهر الجاري، معرباً عن رغبته في العودة مجدداً للمشاركة في بطولات أخرى، ومشيداً بالأجواء الإيجابية والتنظيم المميز.



كما أعربت الروسية أورولوفا بولينا عن فخرها بتحقيق لقب فردي الشابات في ظل مشاركة لاعبات يتمتعن بتصنيفات دولية قوية، مؤكدة أن الفوز يمنحها دافعاً كبيراً لمواصلة مسيرتها وتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيدة بأجواء دبي والمناخ المعتدل.