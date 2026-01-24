«شطرنج الشارقة» يحتفي بأصحاب إنجازات 2025



ينظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأحد حفل ختام الموسم الرياضي 2025، والذي يشهد تكريم اللاعبين واللاعبات وأصحاب الإنجازات، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية، تقديراً لما قدموه من جهود أسهمت في تحقيق موسم استثنائي على مختلف المستويات.



ويأتي حفل الختام تتويجاً لعام حافل بالنجاحات، بعدما نجح النادي في حصد 45 ميدالية ملونة في مختلف البطولات، بواقع 20 ميدالية ذهبية، و12 فضية، و13 برونزية، في تأكيد جديد على المكانة المرموقة التي يحتلها النادي على خريطة الشطرنج المحلية والقارية، ودوره البارز في صناعة الأبطال واكتشاف المواهب الواعدة.



ولم تقتصر إنجازات النادي على منصات التتويج فقط، بل امتدت إلى التميز المؤسسي، بعدما نال نادي الشارقة الثقافي للشطرنج لقب أفضل نادٍ رائد على مستوى الأندية التخصصية، ضمن برنامج الشارقة لريادة التميز الرياضي، وهو إنجاز يعكس نجاح استراتيجية النادي في العمل المؤسسي، وتطوير البرامج الفنية، والارتقاء بالبيئة التدريبية وفق أعلى المعايير.



ويعد هذا التكريم محطة مهمة لتحفيز اللاعبين والكوادر الفنية والإدارية، ومواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المواسم المقبلة، بما ينسجم مع رؤية إمارة الشارقة في دعم الرياضات الذهنية، وترسيخ ثقافة التميز والإبداع، وتعزيز حضور الدولة في المحافل الرياضية المختلفة.



وأكد عبدالله مراد المازمي رئيس اللجنة الفنية ورعاية الموهوبين أن النادي من خلال هذه النتائج، يؤكد التزامه المستمر بتطوير اللعبة وبناء أجيال قادرة على المنافسة، مستنداً إلى منظومة عمل متكاملة تجمع بين التخطيط السليم، والدعم المؤسسي، والاستثمار في المواهب.



وأضاف أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية النادي، والتي تسير في اتجاهين متوازيين، يتمثل الأول في تحقيق الإنجازات والصعود إلى منصات التتويج في مختلف البطولات، فيما يركز الاتجاه الثاني على اكتشاف المواهب الواعدة وصقلها، ودعم المنتخبات الوطنية بعناصر مميزة، بما يسهم في تعزيز حضور الدولة في الاستحقاقات الإقليمية والدولية، ليواصل النادي مسيرته كأحد أبرز الصروح الرياضية المتخصصة في دولة الإمارات.