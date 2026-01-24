خسارة ثانية للنصر تعقّد موقفه في «سلة دبي»



تعقّد موقف فريق النصر في منافسات بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بعدما تلقّى خسارته الثانية توالياً، بسقوطه أمام ضيفه الوحدة السوري بنتيجة 75-87، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى، في افتتاح الجولة الثانية من البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ35 على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.



وفرض الفريق السوري أفضليته مبكراً بحسمه الربعين الأول والثالث (31-19 و19-13)، ما منحه هامش أمان حافظ عليه حتى نهاية اللقاء، رغم تفوق النصر في الربعين الثاني والرابع (20-16 و23-21)، دون أن ينجح في قلب النتيجة.



وكان النصر قد استهل مشواره في البطولة بخسارة ثقيلة أمام الاتحاد الليبي (70-106)، ليبقى دون رصيد من الانتصارات، ما يزيد من صعوبة مهمته في سباق التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويحصل النصر على يوم راحة الأحد، قبل أن يستأنف مشاركته الثلاثاء بمواجهة إماراتية خالصة أمام المنتخب الوطني.



وتضم المجموعة الأولى كلاً من المنتخب الوطني والنصر، إلى جانب الوحدة وحمص الفداء السوريين، والاتحاد الليبي، فيما تشارك في المجموعة الثانية فرق بيروت اللبناني (حامل اللقب)، والكرامة السوري، والأفريقي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، وزامبوانغا الفلبيني.



وتنص لائحة البطولة على تأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، المقرر انطلاقه في 29 يناير الجاري.