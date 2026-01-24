نجاح كبير لمنافسات دول مجلس التعاون بكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

تواصلت اليوم منافسات النسخة الثالثة عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور في يومها الرابع عشر والتي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، في ميدان الفلاح، بإقامة أشواط منافسات دول مجلس التعاون الخليجي.

وتصدر الصقر " بي 95 "، لبرغش بن محمد المنصوري، الشوط الأول لفئة جير بيور – فرخ، وحصد المركز الثاني الصقر" جلمود"، لبرغش بن محمد المنصوري أيضا، وجاء ثالثا الصقر" بي 6"، لبي إتش آر.

وأسفرت منافسات الشوط الثاني فئة جير بيور – جرناس، عن فوز الصقر" شهاب "، لحمد عبدالله غصين عبدالله العرجاني بالمركز الأول، وجاء ثانيا الصقر " الباسل "، لحمد عبدالله غصين عبدالله العرجاني أيضا، وثالثا الصقر " 54 بتار بي"، لأحمد عبدالوهاب أحمد الهاجري.

وهيمن الصقر" جي بي 7 "، لبرغش بن محمد المنصوري، على لقب الشوط الأول، لفئة جير شاهين – فرخ، وجاء ثانيا الصقر" جي بي 94"، لبرغش بن محمد المنصوري أيضا "، وثالثا الصقر " جي بي 50 "، للمالك نفسه.

وتألق الصقر " 001"، لبي إتش آر، بحصد لقب الشوط الثاني لفئة جير شاهين جرناس، وجاء ثانيا الصقر" سياف"، لفريق لفان، وثالثا الصقر" الغدير "، لحمد عبدالله غصين عبدالله العرجاني.

وشهد الشوط الثالث فئة قرموشة جير فرخ، فوز الصقر" 019"، لعبدالله سعيد عبيد قطيان المري، بالمركز الأول، وجاء ثانيا الصقر "غلا"، لمطلق بن عبدالرحمن بن محمد الشلوي، وثالثا الصقر"11 الرميثة جي"، لمحمد عبدالوهاب أحمد الهاجري.

واختتم الصقر " تكريم"، لبرغش بن محمد المنصوري المنافسات بحصد المركز الأول في الشوط الرابع فئة قرموشة جير – جرناس، وجاء ثانيا الصقر "جي 5"، لبرغش بن محمد المنصوري أيضا، وثالثا الصقر "50 عذاري جي"، لمحمد عبدالوهاب أحمد الهاجري.

وتتواصل الأحد منافسات البطولة بإقامة أشواط دول مجلس التعاون الخليجي فئة جير شاهين- فرخ وجرناس، وجير تبع- فرخ وجرناس، ضمن 4 أشواط نهائية على ميدان الفلاح في أبوظبي.

وقال سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، إن المشاركة الخليجية الكبيرة في فعاليات النسخة الحالية، تعزز نجاحها وتميزها، بوجود الأشقاء الخليجيين في بلدهم الثاني دولة الإمارات، لإحياء رياضة مهمة، لطالما شكلت دوراً مهما في تاريخ شعوب الدول الخليجية والعربية، وحضارتها الأصيلة، وموروثها العريق، وإرثها الملهم.

وأضاف أن البطولة شكلت مرتكزا مهما لهذه الرياضة، ودافعا للمشاركة المتنوعة في مختلف فعالياتها، بتزايد أعداد الصقارين من داخل الدولة وخارجها، بما يعكس أثرها المحوري في الحفاظ على هذا الموروث الأصيل، وسط أجواء التحديات، والمنافسات في روح رياضية تعبر عن القيم الراسخة، بوجود مختلف الأجيال في مناسبة رياضية، تمثلها رمزية البطولة، بشعار لا خاسر في منافساتها.