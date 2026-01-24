«هيرو دبي ديزرت كلاسيك» تترقب تتويج البطل



تختتم الأحد منافسات النسخة الـ 37 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وسط ترقب لهوية البطل في منافسة قوية بين أفضل لاعبي العالم في البطولة التي تعد الأولى ضمن سلسلة رولكس في «السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد.



وسيكون نصيب البطل كبيراً للغاية من إجمالي الجوائز المالية البالغ 9 ملايين دولار، حيث يحصل لوحده على 1.530 مليون دولار (نحو 5.58 ملايين درهم)، و1335 في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، كما ينضم إلى قائمة تاريخية من ألمع نجوم رياضة الغولف برفع «كأس الدلة» الشهير ونقش اسمه عليه.



ومع ختام الجولة الثالثة من المنافسات التي أقيمت السبت، واصل الأمريكي باتريك ريد صدارة الترتيب لليوم الثاني على التوالي، بإجمالي 4 ضربات تحت المعدل، وذلك بعدما حافظ على نسق أدائه وحقق 5 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة بإجمالي 67 ضربة.



وقال ريد: «أحافظ على نسق أدائي بشكل جيد، وأتطلع لمواصلة التركيز في ضرباتي بالطريقة نفسها، لا تزال هناك جولة لحسم الأمور، وهو ما يجعلني أدرك أن ما تحقق لحد الآن بحاجة للمزيد».



ويبتعد ريد الملقب بـ «كابتن أمريكا» بفارق 4 ضربات عن الإسباني ديفيد بويج، الذي تألق وسجل 6 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة، ليتقدم إلى المركز الثاني على صعيد الترتيب العام برصيد 10 ضربات تحت المعدل.



وقال بويج: «كان يوماً رائعاً من البداية إلى النهاية، ولعبت بشكل ممتاز في الجولات التسع الأولى من الجولة، أعتقد أنني لعبت بشكل جيد للغاية، بدأت أشعر براحة أكبر في الملعب، وأحسن اختيار أماكن ضرباتي».



وشهدت الجولة الثالثة عودة قوية من النرويجي فيكتور هوفلاند، بطل نسخة عام 2022، الذي حقق 7 ضربات تحت المعدل بمجموع 65 ضربة، ليحتل حالياً المركز الثالث بإجمالي 9 ضربات تحت المعدل، متساوياً مع الإنجليزي أندي سوليفان.