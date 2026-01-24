165 رامياً ورامية في دولية أبوظبي لرماية الشوزن



تنطلق، صباح الأحد، منافسات بطولة أبوظبي الدولية لرماية الشوزن «الجائزة الكبرى»، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وتستمر حتى 30 يناير الجاري على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف.



ويشارك في البطولة 165 رامياً ورامية يمثلون 26 دولة، وسط جوائز مالية تبلغ 300 ألف دولار، في واحدة من أعلى البطولات العالمية من حيث قيمة الجوائز.



وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحافياً بحضور رئيس الاتحاد الدولي للرماية لوتشيانو روسي، والمدير الفني للبطولة محمد وهدان، ومدير البطولة سيف النعيمي.



كما حضر المؤتمر اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي، وبيير دوناتو، الأمين العام للاتحاد الدولي لرماية الأسبورتنج، وعدد من مسؤولي اتحاد الرماية والإعلاميين.



وقال رئيس اتحاد الإمارات للرماية، اللواء محمد سهيل النيادي، إن تنظيم هذه البطولة يأتي في مستهل الفترة الأولمبية الجديدة لمجلس الإدارة، مؤكداً أن الاتحاد يسعى إلى تعزيز حضور رماية الإمارات على الساحة الدولية، والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في لوس أنجلوس.



وأضاف النيادي أن استضافة هذا الحدث تعكس التطور الذي تشهده رياضة الرماية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أهمية الاحتكاك الدولي ووجود نخبة من أبرز رموز اللعبة في العالم.



من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الدولي للرماية لوتشيانو روسي، بالتنظيم الإماراتي، معرباً عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون مع اتحاد الإمارات للرماية بما يسهم في تطوير اللعبة على المستويين الإقليمي والدولي.



بدوره، وصف محمد وهدان، المدير الفني للبطولة، مستوى التنظيم بأنه «ممتاز»، مشيراً إلى الأجواء التنافسية وحفاوة الاستقبال التي اعتبرها سمة ثابتة للبطولات المقامة في الإمارات.