طواف الشارقة للدراجات ينطلق بـ «الفخر والعطاء»



شهد الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، ظهر الجمعة، انطلاق طواف الشارقة الدولي الحادي عشر للدراجات الهوائية في مرحلته الأولى «الفخر والعطاء»، وذلك من جزيرة العلم بمدينة الشارقة، وينتهي في مزرعة القمح بمليحة، وذلك لمسافة 129.6 كيلومتراً.



استهل حفل الانطلاق بعروض من نادي الشارقة للرياضات البحرية، وعروض شعبية وتراثية، بعدها أعطى رئيس مكتب سمو الحاكم إشارة البدء إيذاناً لانطلاق السباق.



وتتوزع مسافة السباق الكلية على 5 مراحل، وتتضمن طوافاً محلياً للشباب، وسباقاً خاصاً للمعاقين، إلى جانب المحترفين، حيث يستمر السباق حتى يوم الثلاثاء المقبل 27 يناير، بمشاركة 162 دراجاً من 18 دولة، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، يمثلون 27 فريقاً ومنتخباً.



وتتواصل خلال الأيام المقبلة مراحل الحدث الدولي الكبير، الذي تبلغ مسافته الكلية 503 كم، حيث تقام المرحلة الثانية «الجبيل» لمسافة 129.56 كم، وتنطلق من أمام سوق الجبيل في مدينة الشارقة، وتنتهي في سوق الجبيل بمدينة كلباء. وتنطلق المرحلة الثالثة «الحيرة» لمسافة 9.8 كم بنظام ضد الساعة، وتختتم في بلدة الحيرة بالشارقة. أما المرحلة الرابعة «الشرقية» لمسافة 133 كم، فتنطلق من جزيرة دبا الحصن، وتختتم في استراحة السحب بمدينة خورفكان، بينما تنطلق المرحلة الخامسة والأخيرة «التراث والحضارة» لمسافة 100.09 كم، وتبدأ من أمام نادي الشارقة للصقارين، وتنتهي عند مسجد الشارقة الكبير.



ويشارك بالطواف في نسخته الحادية عشرة عدد من الفرق والمنتخبات العالمية، هي: الإمارات «جين زد»، ترينجانو الماليزي، روجاي التايلاندي، إم بي إتش الهنغاري، توسكانا الإيطالي، بلدية إسطنبول التركي، يونيفرس الهولندي، كينان الياباني، فاكتور السلوفيني، لي نينغ ستار الصيني، إلى جانب الفريق الإقليمي هوت سافوا الفرنسي.



ومن داخل الدولة يشارك عدد من الفرق، هي: الشارقة، خورفكان، شرطة دبي، أبوظبي للدراجات، شباب الأهلي دبي، النصر، جديفا الإماراتي، إيرويكس الإماراتي، إلى جانب فريق قطر للمحترفين، وفريق أوبيدوس البرتغالي، إضافة إلى منتخبات الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والعراق، والبحرين، وتونس، ورواندا.



حضر انطلاق الطواف إلى جانب رئيس مكتب سمو الحاكم، كل من الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومنصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، وعبدالله سلطان الدح، رئيس اللجنة المنظمة للطواف، والدكتور أشرف محمد، الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، ومحمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير الطواف، إلى جانب عدد كبير من ممثلي الجهات والمؤسسات الراعية والداعمة، والأجهزة الإعلامية.