مستويات متميزة في منافسات «الألعاب المدرسية 2026» المرحلة الأولى

تواصل النسخة الرسمية الثالثة من بطولة الألعاب المدرسية 2026، والتي تقام خلال الفترة من 12 يناير الجاري حتى 12 فبراير المقبل، بتنظيم اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بالتعاون مع وزارة الرياضة، ووزارة التربية والتعليم، والجهات الرياضية المعنية، تقديم مستوياتها التنافسية المتميزة في مرحلتها الأولى، بمشاركة 7096 طالباً وطالبة من 518 مدرسة، يتنافسون في 13 رياضة فردية وجماعية، في منافسات قوية، أظهرت قدرات الطلبة المشاركين في الحدث.

تهدف البطولة إلى تعزيز الرياضة المدرسية، باعتبارها حجر الزاوية لاكتشاف المواهب الرياضية، وصقلها في سن مبكرة، بما يخدم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031. سعياً لتحقيق الطموحات الرياضية الوطنية.