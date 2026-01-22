جمعة بن دلموك: برونزية آسيا للرماية «أول الغيث»



عادت بعثة منتخبنا الوطني للرماية من منافسات بطولة آسيا 2026 للرماية في العاصمة القطرية الدوحة، حاملة معها الميدالية البرونزية في فئة الرماية من الحفرة «التراب». وأشاد الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، رئيس فريق فزاع للرماية، بأداء المنتخب الوطني وبالمستوى الفردي المتميز لرماته، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو «أول الغيث» وبداية لتعاون مشترك يسهم في تحقيق المزيد من النجاحات، ويعكس التطور الحضاري والرياضي الذي تشهده الدولة.



من جانبه، أعرب الرامي الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم عن سعادته بالميدالية، مؤكداً أن هذا الإنجاز، جاء امتداداً لما تحقق في بطولة المساندة بأبوظبي. وأضاف أن الفريق سيباشر الاستعدادات مباشرة من السبت المقبل للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى التي ينظمها نادي العين للفروسية والرماية والغولف خلال الفترة من 22 إلى 31 يناير 2026.



كما هنأ اللواء محمد سهيل النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، المنتخب على الإنجاز، مشيداً بالجهود المبذولة ومتابعته منافسات البطولة لحظة بلحظة. وأكد أن هذه النتائج تعد حافزاً لمزيد من الإنجازات، معبراً عن التزام الاتحاد بدعم رماته وتطوير مستوياتهم، بما يسهم في رفع اسم وعلم الدولة في البطولات الإقليمية والدولية.



وضم المنتخب الوطني كلاً من الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم، ويحيى سهيل المهيري، ووليد العرياني، وحقق المركز الثالث برصيد 251 طبقاً، متأخراً بفارق بسيط عن الميدالية الفضية التي نالها المنتخب القطري برصيد 252 طبقاً.