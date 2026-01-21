أكاديمية IFBB لبناء الأجسام تكرّم البطل الإماراتي العالمي عيسى بسيط

كرمت أكاديمية الاتحاد الدولي IFBB للياقة البدنية وبناء الأجسام في الإمارات والشرق الأوسط، التي تتخذ من دبي مقراً لها، بحضور العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد رئيس الأكاديمية، والمحاضر الدولي الدكتور وليد عبدالكريم المدير العام للأكاديمية، على هامش تنظيمها دورتي المدرب الشخصي المستوى الثاني، والتغذية الرياضية الأساسية، البطل العالمي الإماراتي عيسى بسيط صاحب المسيرة المتميزة في رياضة بناء الأجسام، تقديراً لإنجازاته وبطولاته المتميزة خلال مسيرته الرياضية الحافلة بالألقاب، والتي تُوّجت بأحد أبرز إنجازاته بالتأهل إلى بطولة مستر أولمبيا العالمية في الولايات المتحدة عام 2014.



من جهته، ثمن العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، المسيرة الرائعة للبطل الإماراتي في اللعبة، مؤكداً أن تكريمه جزء بسيط مما قدمه ولا سيما أنه أحد الأبطال أصحاب الخبرات الكبيرة والأخلاق العالية، وهو ما جعله مثلاً أعلى للاعبي الأجيال القادمة، متمنياً له مزيداً من التقدم في كافة مجالات اللعبة بما يضمن التقدم والرقي للرياضة الإماراتية.



على جانب آخر، شهد الحفل تكريم البطل نادر فايب بطل الفيزيك، والدكتور وسام عبدالكريم مدير الشؤون القانونية في الأكاديمية، تقديراً لجهودهما المخلصة وإسهاماتهما البارزة في دعم مسيرة الأكاديمية، إضافة إلى تكريم ممثلي الجهات الداعمة للأكاديمية، من أجل إبراز دورها الفعال بتقديم الدورات والبرامج التدريبية المختلفة وفق الأساليب العلمية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام.