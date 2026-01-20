«دبي لسباق الخيل» يهدف إلى إنشاء سوق عالمي لرموز الخيول

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن شراكة مع شركة توك إنفست «Tokinvest»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، وذلك لاستكشاف إطلاق برنامج رائد لترميز خيول السباق، بهدف إنشاء سوق عالمي لرموز الخيول وتقديم طرق جديدة للجماهير للتفاعل مع أفضل وأقوى سباقات الخيل.



ويهدف البرنامج المقترح إلى تمكين الجماهير والمستثمرين من شراء رموز رقمية مرتبطة بمسيرة خيل من خيول السباقات، وسيتمكن حاملو الرموز من المشاركة في عائدات السباقات المرتبطة بالجزء المُرمّز من الحصان، كما سيحصلون على تجارب متنوعة وحصرية في أيام السباقات ضمن فئات متعددة، وتختلف مزاياها حسب المستوى. ويخضع البرنامج للموافقات التنظيمية، وهو غير متاح للجمهور في الوقت الحالي. وقد تشمل بعض الفئات تجارب ضيافة فاخرة، وزيارات للإسطبلات، ولحظات حصرية من خلف الكواليس مرتبطة برحلة السباقات وأبرز اللحظات التاريخية في هذه الرياضة العريقة.



ويستهدف الطرفان إطلاق البرنامج لأول مرة خلال موسم سباقات 2026-2027 في دبي، وذلك رهناً بالجاهزية التنظيمية والتشغيلية. وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك الخيول المشاركة وفئات الاشتراك، قبل موعد الإطلاق.

ومن خلال الربط بين المشاركة الرقمية الخاضعة للتنظيم والتجارب الواقعية، يوفّر البرنامج للجمهور وعشاق الخيول ارتباطاً أعمق وأكثر تفاعلية مع هذه الرياضة، جامعاً بين إرث سباقات الخيل والبنية التحتية المالية للجيل القادم.

وقال علي آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: يمتلك هذا البرنامج القدرة على إعادة تعريف تجربة سباقات الخيل للجميع، فمن خلال تحويل الجمهور من متفرجين إلى شركاء، نفتح الباب أمام حقبة جديدة من تفاعل الجماهير، مع تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار في صناعة سباقات الخيل والفروسية.



وستتولى شركة توك إنفست، المرخّصة في دبي كمُصدِر ووسيط-تاجر، إدارة عملية الترميز ودورة حياة المنتج، إلى جانب الإشراف على انضمام المستثمرين، ومتطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال (KYC/AML)، وحفظ الأصول الرقمية، وتوزيع العائدات بشفافية.

من جانبه قال سكوت ثيل، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة توك إنفست: من خلال شراكتنا مع نادي دبي لسباق الخيل، نفخر بتقديم الترميز المنظّم إلى واحدة من أعرق الرياضات في العالم، وسيكون هذا أول سوق عالمي مخصص لترميز الخيول، يجمع بين الإرث والتقاليد والابتكار.