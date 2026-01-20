منتخب الرماية يحصد برونزية آسيا



أحرز منتخب الإمارات لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» الميدالية البرونزية في منافسات الفرق ببطولة آسيا المقامة حالياً في الدوحة، بعدما جمع 351 طبقاً، متأخراً بفارق طبق واحد عن منتخب قطر الذي حل ثانياً برصيد 352 طبقاً. ونال المنتخب الكويتي الميدالية الذهبية بعد تصدره الترتيب برصيد 354 طبقاً، فيما جاء منتخب كازاخستان في المركز الرابع بـ347 طبقاً، تلاه منتخبا تايبيه ولبنان في المركزين الخامس والسادس، ثم كوريا الجنوبية سابعاً.



وضم المنتخب الإماراتي كلاً من الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم الذي سجل 115 طبقاً، ويحيى سهيل المهيري بـ120 طبقاً، ووليد العرياني بـ116 طبقاً. كما تأهل المهيري إلى النهائيات بعد حلوله ضمن أفضل الرماة في التصفيات.

ويأتي هذا الإنجاز في أول مشاركة قارية للمنتخب بعد فترة غياب، مسجلاً أول حصاد رسمي لمجلس الإدارة الجديد، في مؤشر على عودة رماية الإمارات إلى المنافسة القارية.