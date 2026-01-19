نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية ينظم بطولة المدارس

في إطار جهوده المستمرة لنشر لعبة الشطرنج، وتعزيز حضورها في المدارس، نظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بطولة المدارس بمنطقة العين، وذلك في صالة مدرسة المدار الدولية، بمشاركة 16 مدرسة، وبحضور 90 لاعباً ولاعبة، بهدف نشر ثقافة الشطرنج بين الطلبة، واستقطاب مواهب واعدة للانضمام إلى النادي.

وشهدت البطولة مشاركة لافتة من أبناء منطقة العين، إلى جانب مشاركة 8 لاعبين من أصحاب الهمم، في تأكيد واضح على حرص النادي على دعم الدمج المجتمعي، وتعزيز المشاركة الرياضية للجميع.



وتولى إدارة وتحكيم البطولة، طاقم تحكيم مكوّن من الحكم الدولي أحمد النعيمي حكماً رئيساً، إلى جانب المدربين خالد الجلدة، وائل حسن، وأريج رياض، وسط أجواء تنافسية منظمة، ومستوى مميز من الانضباط الفني. كما تم تجهيز قاعة البطولة بشكل احترافي، يليق بأهمية الحدث، بما أسهم في توفير بيئة تنافسية إيجابية ومحفزة للطلبة المشاركين.

وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج اللاعب عمر محمد سعيد بالمركز الأول، فيما جاء اللاعب آدم محمود صبري في المركز الثاني، وحلّ اللاعب طارق أسامة إسماعيل في المركز الثالث، وذلك بعد منافسات قوية، استمرت على مدار 7 جولات.



وفي هذا السياق، أعربت الأستاذة سناء ثابت – مديرة مدرسة المدار الدولية، عن فخر المدرسة باستضافة البطولة، مؤكدة أن المدرسة تشرفت باستضافة بطولة الشطرنج، باعتبارها حدثاً تربوياً نوعياً، يسهم في تنمية الذكاء والمهارات الذهنية لدى الطلبة، مشيرة إلى أن هذه الفعالية تتماشى مع رسالة المدرسة في دعم التعليم المتكامل.



وأضافت: نؤكد حرصنا على تنمية مهارات التفكير الناقد، والتخطيط الاستراتيجي، واتخاذ القرار لدى الطلبة، إلى جانب تعزيز قيم الانضباط والاحترام الرياضي. كما أن تواصل وتعاون المدارس المشاركة، يعكس عملاً إيجابياً في مدينة العين، لتنظيم حدث مميز يليق بطلبة المدينة ومواهبها.

وأشرفت على تنظيم البطولة، المنسقة الفنية للنادي، زينب المعمري، ضمن جهود النادي في إدارة وتنفيذ الفعاليات المدرسية، وفق أعلى المعايير التنظيمية، بما يعكس رؤية النادي في الاستثمار بالمواهب الناشئة، وصناعة قاعدة مستقبلية قوية للعبة الشطرنج في مدينة العين.