منافسات قوية في مزاينة الصقور بمهرجان الظفرة وتتويج الفائزين

شهدت مسابقة مزاينة الصقور ضمن فعاليات مهرجان الظفرة منافسات قوية وإقبالاً كبيراً من مُلّاك الصقور وهواة الصقارة، وسط أجواء تراثية تعكس مكانة الصقور العريقة في الثقافة الإماراتية. تشمل مسابقة مزاينة الصقور التي يتم تنظيمها بالتعاون مع محمية المرزوم للصيد، ثلاث فئات، «بيور شاهين، وبيور جير، وبيور قرموشة».



وتنافس المشاركون في فئات المزاينة المختلفة، حيث خضعت الصقور لتقييم دقيق من قبل لجنة التحكيم المختصة، التي اعتمدت معايير واضحة لتحديد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وتوج عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين بالمنافسات بحضور عدد من المسؤولين والصقارين والمهتمين بالمزاينات التراثية. تمثل «مسابقة مزاينة الصقور» منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الصقارين، وتسهم في الحفاظ على هذا الموروث الأصيل ونقله إلى الأجيال الجديدة.



وشهدت المزاينة حضوراً جماهيرياً لافتاً من زوار المهرجان، الذين حرصوا على متابعة تفاصيل التحكيم والتعرف إلى أنواع الصقور وخصائصها، في مشهد يجسد ارتباط المجتمع الإماراتي برياضة الصقارة، المدرجة ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو. ويواصل مهرجان الظفرة تقديم باقة متنوعة من المسابقات والفعاليات التراثية التي تهدف إلى إحياء الموروث الشعبي وتعزيز الهوية الوطنية.