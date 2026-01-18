اختتام منافسات كأس فزاع للعرضة وسيف فزاع للزمط

اختتمت منافسات النسخة الثالثة من بطولتي كأس فزاع للعرضة وسيف فزاع للزمط التابعتين لإدارة بطولات فزاع بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تزامناً مع فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2026 المقام بنادي دبي لسباقات الهجن بمنطقة المرموم.



شهدت الأشواط النهائية لكأس فزاع للعرضة منافسة قوية وأداء مميزاً، تمكن خلالها مصعب عامر السعيدي، وسيف عامر السعيدي من حصد المركز الأول، فيما حل سلطان أحمد الخوالدي وماجد خاطر السعيدي في المركز الثاني، وجاء عبد الله خميس القطيطي وعلي خميس القطيطي في المركز الثالث.



وفي منافسات بطولة سيف فزاع للزمط في موسمها الثالث، والتي تقام بنظام الأشواط حقق خليفة محمد العويسي المركز الأول على ظهر المطية جبارة، وجاء جاسم خصيب عبد السلام ثانياً على المطية فرحة، فيما حل أحمد سالم السالمي ثالثاً على المطية منصورة.



وشهدت منافسات العرضة النسائية، التي ينفرد بتنظيمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على مستوى الدولة للعام الثاني على التوالي تتويج البريطانية رايتشل ستراتون والإيرلندية جادي لوكا بتلر بالمركز الأول، فيما جاءت البولندية باربارا ايوا والبيلاروسية مارينا بانشانكا في المركز الثاني، وحلت الإماراتية نورة الزعابي والألمانية آني روندي في المركز الثالث.



وتوج عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الفائزين، بحضور ممثلي نادي دبي لسباقات الهجن، وراشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع.

وأكد ابن دلموك أن الإقبال الواسع على البطولة يعكس مكانة الهجن والعرضة في الذاكرة الثقافية الخليجية، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تمثل منصات حية لإحياء الموروث الشعبي، وترسيخه في وجدان الأجيال الجديدة، وتعزيز حضوره ضمن المشهد الثقافي والمجتمعي لدولة الإمارات.