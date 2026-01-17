اللجنة الأولمبية الوطنية تطلق أول نشرة إخبارية

أطلقت اللجنة الإعلامية في اللجنة الأولمبية الوطنية أول نشرة إخبارية مصورة تحمل اسم «الأولمبية الإماراتية»، في خطوة إعلامية نوعية، تهدف إلى تسليط الضوء على المشهد الرياضي في الدولة، ومواكبة إنجازات الاتحادات الوطنية واللاعبين، وتعزيز حضور الحركة الأولمبية عبر منصات الإعلام المختلفة

.

ويأتي إطلاق النشرة بالتزامن مع الدور الكبير للجنة الأولمبية الوطنية، التي تحتضن في مقرها الجديد عدداً كبيراً من الاتحادات الرياضية الوطنية، في بيئة مؤسسية متكاملة، تسهم في دعم العمل المشترك، وتوحيد الجهود، وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الرياضية.



وتعد النشرة، التي صدر عددها الأول بتاريخ 16 يناير 2026، منصة إعلامية متكاملة، تستعرض أبرز الملفات والقضايا الرياضية، إلى جانب متابعة المشاركات الخارجية والبرامج التطويرية، والاحتفاء بالنجاحات، التي تحققها الرياضة الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويتضمن العدد الأول حوارات وموضوعات ومبادرات رياضية متنوعة، إضافة إلى متابعة المشاركات الأولمبية المرتقبة في عام 2026، وهي 6 مشاركات كبرى في العام الجديد.