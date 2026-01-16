اتحاد الإمارات ينظم دورة اللياقة البدنية تزامناً مع ستورم غيميز «الفجيرة 2026»

نظم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية دورة في اللياقة البدنية تزامناً مع تنظيم فعاليات النسخة الرابعة من بطولة ستورم غيميز «الفجيرة 2026»، بالتعاون مع مجموعة أسيك الاستثمارية في الفجيرة، باستضافة قاعة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وشهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي جانباً من فعاليات الدورة، وثمّن الجهود التي أسهمت في تعزيز الجوانب العلمية والثقافية والرياضية، مؤكداً الحرص الكبير لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية على إقامة مثل هذه الدورات المتميزة.



وتضمنت فعاليات الدورة محاور: تحسين مستوى الأداء والإحماء الآمن والتدريب الاحترافي ومراحل تطوير الأداء البدني، وتجنب الجهد الزائد، ودور التغذية والمكملات في تطوير الأداء، وطرق تقييم الإصابات ومبادئ التأهيل الحركي، وفهم طبيعة الألم، ومؤشرات حدوث الإصابة، إلى جانب الفرق بين ألم الإصابة والألم الناتج عن التعب.



قدم المحاضرات المحاضر الدولي مدرب بناء الأجسام المعتمد مروان كريفة، وباسم السيد، المحاضر الدولي والمعالج الطبي في نادي الفجيرة للفنون القتالية.

وأكد المشرف العام على الدورة الدكتور محسن النيداني أن الفعالية شهدت مشاركة كبيرة من المدربين والمهتمين باللياقة البدنية، وتفاعلاً بارزاً من خلال تبادل المعلومات والخبرات، ما أسهم في نجاحها، مقدماً الشكر لنادي الفجيرة للفنون القتالية وغرفة صناعة وتجارة الفجيرة على التعاون المميز.