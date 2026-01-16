أكاديمية IFBB للياقة البدنية وبناء الأجسام بدبي.. انطلاقة مثالية لدورات 2026

نظمت أكاديمية الاتحاد الدولي IFBB للياقة البدنية وبناء الأجسام في الإمارات والشرق الأوسط، التي تتخذ من دبي مقراً لها، على مدار أربعة أيام، دورتي المدرب الشخصي المستوى الثاني، والتغذية الرياضية الأساسية، اللتين أقيمتا بالتعاون مع ستيب اب و الفا جيم على مدار يومين بفندق جيفورا شارع الشيخ زايد ويومين بصالة «أيه بي فتنس» بدبي، بحضور رئيس الأكاديمية العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، والذي قام بتكريم ضيف الشرف البطل الإماراتي المحترف الكابتن عيسى بسيط على هامش الفعالية، وسط حالة من السعادة تقديراً لمكانته المرموقة وبمشاركة نخبة من أبرز المدربين واللاعبين والرياضيين.



قدم الدورتين المحاضر الدولي الدكتور وليد عبدالكريم، مدير الأكاديمية، والمحاضرة الدولية شريفة نجمان، والمحاضر الدولي للإسعافات الأولية عدنان حمزة، حيث اشتملت دورة المدرب الشخصي المستوى الثاني على الكثير من المحاور المهمة مثل: الجهاز العصبي، الغدد والتمثيل الغذائي، الطرق العلمية الحديثة في جدول التدريب، تصميم حلقات وبرامج التدريب الأساسية، شرح تطبيقي لتدريبات المقاومة، أضرار المنشطات وبدائلها، الإنعاش القلبي والإسعافات الأولية، في حين اشتملت محاور دورة التغذية الأساسية على المحاور التالية: التوازن الغذائي للرياضيين، العناصر الغذائية في جدول التدريب الشخصي، الإنزيمات ودورها في عملية الأيض، عملية الأيض في جسم الإنسان، الأحماض الأمينية والمكملات الغذائية، حساب السعرات الحرارية.



من جانبه، رحب العقيد «م» عبدالكريم محمد بكل المشاركين والمشاركات، مؤكداً سعي الأكاديمية الدائم لتقديم أفضل مستوى ممكن من الأداء الأكاديمي في علم التدريب، الذي يستهدف خلق جيل مؤهل من المدربين والمدربات على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة، مشيراً إلى أن الدورتين قدمتا معلومات قيمة عن العناصر الغذائية الأساسية التي تمكن الرياضيين من الاستمرار بالتدريبات الرياضية بشكل منتظم، كما ركزتا على أهمية اختيار العناصر الحيوية والضرورية للرياضي خلال التدريبات بشكل عام، والمشاركة في المنافسات، من خلال الأبحاث العلمية الحديثة المتعلقة بالتغذية، التي من شأنها أن تسهم بنقلة نوعية متسارعة في أداء الرياضيين واللياقة البدنية والجاهزية الفنية، مبيناً أن إدارة الأكاديمية تحرص على مواكبة أهم التحديثات العلمية لتطوير المحاضرات بما يخدم المشاركين.



بدوره، أكد الدكتور وليد عبدالكريم أن الأكاديمية قررت أن تكون انطلاقة موسم 2026 مختلفة وقوية من خلال الدورات ذات الأبحاث والمناهج الجديدة المستحدثة المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي، ومن ثم تطبيقها بشكل عملي وطرحها على كل المتقدمين للدورات، مع توضيح أهميتها في حياة الرياضيين، موضحاً أن الدورات تناولت الطرق المتقدمة للمستويات الأكثر تقدماً في المجال الرياضي، كما ركزت الأكاديمية من خلال محاضريها في الدورات بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة التي من شأنها تقديم إضافة لكل المشاركين من أجل الاستفادة بالشكل الأمثل.