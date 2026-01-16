تجديد رعاية منتخب الإمارات للكريكيت

جدد منتخب الإمارات للكريكيت للرجال اتفاقية الرعاية مع شركة ستارت رايدر للوساطة العالمية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، وذلك خلال مشاركة المنتخب المقبلة في بطولة كأس العالم للرجال T20، المقرر انطلاقها في 7 فبراير المقبل، وتستضيفها كل من الهند وسريلانكا. وبموجب الاتفاقية سيظهر شعار شركة «ستارت رايدر» على قمصان لاعبي منتخب الإمارات طوال فترة البطولة.



وبهذه المناسبة عقد مجلس الإمارات للكريكيت مؤتمراً صحفياً في مقر شركة ستارت رايدر بدبي للإعلان عن تجديد الرعاية، بحضور زايد عباس، عضو مجلس الإمارات للكريكيت والمتحدث الرسمي باسم المجلس، وبيتر كارستن، الرئيس التنفيذي لشركة ستارت رايدر، وسبحان أحمد، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس الإمارات للكريكيت، إلى جانب محمد وسيم، قائد منتخب الإمارات للكريكيت.



وأعرب بيتر كارستن، الرئيس التنفيذي لشركة ستارت رايدر، عن سعادته بتجديد رعاية منتخب الإمارات خلال مشاركته في كأس العالم، مشيراً إلى أن رعاية الشركة للمنتخب خلال بطولة كأس آسيا العام الماضي كانت تجربة إيجابية ومهمة للطرفين، وهو ما دفع الشركة إلى مواصلة دعمها للمنتخب في هذا المحفل العالمي.



من جانبه رحّب زايد عباس بالشركة الراعية، مؤكداً أهمية هذه الشراكة في دعم مسيرة المنتخب الوطني، وقال: نتطلع إلى شراكة مثمرة مع شركة ستارت رايدر، تسهم في تطوير لعبة الكريكيت وتعزيز حضور المنتخب الإماراتي على الساحة الدولية.

وأضاف: تتوافق هذه الشراكة تماماً مع رؤية مجلس الإمارات للكريكيت، وسعيه المستمر لإبراز مواهب لاعبي المنتخب على المستوى العالمي، وتقديم مستويات مشرفة تعكس تطور اللعبة في الدولة.