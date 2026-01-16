مجلس دبي الرياضي يبحث سبل التعاون مع «دبي الصحية»

زار وفد من «مجلس دبي الرياضي» مؤسسة الجليلة ذراع العطاء لـ«دبي الصحية» للاطلاع على برامجها ومبادراتها الرياضية الداعمة للعمل الخيري، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك. وضم الوفد خلفان جمعة بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، إلى جانب عدد من مسؤولي المجلس. وكان في استقبال الوفد الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتورة حنان السويدي، نائب المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في «دبي الصحية» نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي لمجمع صحة المرأة والطفل في «دبي الصحية»، خليفة باقر المدير التنفيذي للعمليات في «دبي الصحية»، شما الرفيع، مديرة جمع التبرعات والمبادرات المجتمعية في مؤسسة الجليلة.



والتقى الوفد الزائر بفريق «أبطال الأمل» التابع لمؤسسة الجليلة، وهم مجموعة من الرياضيين الذين يوظفون الرياضة كمنصة للعطاء الإنساني، لنشر روح الأمل وتشجيع الأفراد والمؤسسات على دعم علاج المرضى، كما اطلع على أبرز برامج ومبادرات العمل الخيري الرياضي للمؤسسة.



ونجحت «مؤسسة الجليلة» من خلال سلسلة من المبادرات الرياضية الخيرية في جمع 15 مليون درهم عبر أكثر من 450 مبادرة رياضية مجتمعية وشراكة، حيث تذهب 100% من العائدات مباشرةً لدعم برامج مؤسسة الجليلة.

وأكد خلفان جمعة بلهول خلال اللقاء، أن مجلس دبي الرياضي حريص على دعم وتشجيع كافة الجهود الوطنية والمبادرات الخيرية الهادفة لتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع والارتقاء بمستوى صحتهم، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، مشيراً إلى أهمية دور «فريق الأمل» كنموذج ملهم ينشر قيم العطاء والخير في المجتمع ويوظف الدور الإيجابي للرياضة والرياضيين.



وبدوره أكد الدكتور عامر شريف، أن هذه الزيارة تعكس التزاماً بتعزيز التعاون بين قطاعي الصحة والرياضة، وتوحيد الجهود لإطلاق مبادرات تُسهم في تحسين جودة حياة المرضى والمجتمع، وتدعم رؤيتنا في الارتقاء بصحة الإنسان.

وأضاف: «نُثمن دعم مجلس دبي الرياضي، والرياضيين الذين يجسدون نموذجاً ملهماً للعزيمة والإصرار، ويسهمون من خلال مشاركتهم في المبادرات المجتمعية في ترسيخ ثقافة العطاء وتعزيز أثرها الإنساني».



شارك في اللقاء مع وفد مجلس دبي الرياضي كل من يحيى الغساني، لاعب منتخب الإمارات لكرة القدم ومؤسس أكاديمية «YA10»؛ وغاني سليمان، الحاصل على رقم قياسي في موسوعة غينيس عن تحدي «T100x100»؛ ومصطفى كآن يلدز، السباح ومدرب «Heroes of Hope» الصغار؛ ودان كورديرو، الدراج ومؤسس مبادرة التحديات الخيرية؛ وكيشا بايس، السباحة التي أنجزت عبور مضيق بونيفاسيو بين إيطاليا وفرنسا لمسافة 15 كيلومتراً في المياه المفتوحة؛ وأحمد الشناوي، أحد الداعمين لمؤسسة الجليلة منذ أكثر من عشر سنوات وقائد حملة تسلق جبال الهيمالايا الخيرية؛ وعصام آدامز، مؤسس نادي الجري الخيري «Run 4 A Purpose»؛ وآرتي شاه، الرياضية من أصحاب الهمم ضمن مبادرة «أبطال الأمل».



مذكرة تفاهم

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الجليلة وأكاديمية «YA10» التي تهدف إلى تطوير المواهب الكروية وصقل قدرات اللاعبين الصغار في الدولة، حيث وقع المذكرة كلّ من يحيى الغساني مؤسس الأكاديمية، وشما الرفيع نيابةً عن مؤسسة الجليلة.



وقال يحيى الغساني: «تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في توحيد جهود أكاديمية «YA10» و«مؤسسة الجليلة» لربط الرياضة بالعمل الخيري من خلال إشراك الرياضيين وتنظيم برامج تدريبية للشباب وتحديات مجتمعية تهدف إلى رفع مستوى الوعي، وجمع التبرعات لدعم جهود المؤسسة في توفير العلاج للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليفه».



من جهتها، قالت شما الرفيع: «نؤمن بأن دمج الأنشطة والمبادرات الرياضية في البرامج الخيرية يمثل نموذجاً مبتكراً لتعزيز ثقافة العطاء في المجتمع، مشيرةً إلى أن مثل هذه الشراكات تسهم في تخفيف معاناة المرضى، وتعزز دور دبي الريادي في توظيف الرياضة كقوة إيجابية تحدث فرقاً حقيقاً في حياة الناس.