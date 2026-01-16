«دبي لأصحاب الهمم» يكرم شركاء نجاح بارالمبية آسيا للشباب

احتفى نادي دبي لأصحاب الهمم بشركاء النجاح واللجان العاملة والمتطوعين في الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب بعد نجاح نسخة دبي الاستثنائية التي أقيمت في مطلع ديسمبر الماضي برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من 35 دولة، إضافة إلى الداعمين لأنشطة النادي وفعالياته المختلفة خلال الموسم.



ووجّه ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة في كلمته الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته الحدث وتشريفه حفل الافتتاح. وقال: تميُّز الفعاليات مصدر فخر واعتزاز بقدراتنا وإمكاناتنا وفرقنا التي عملت ليل نهار بكل إخلاص والتي قدمت نموذجا يُحتذى.



وأكد بالرقاد أن نسخة دبي حققت أرقاماً قياسية على المستوين العالمي والقاري، ما كان له المرود الإيجابي في الوصول إلى آفاق النجاح والأهداف المرجوة موجهاً الشكر إلى الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة والرعاة والمتطوعين وفرق العمل المختلفة. وقال: استطعنا بـ«الإرادة» وروح الفريق الواحد تقديم بطولة متميزة ستكون أيقونة آسيا خلال 8 أشهر فقط.



من جانبه، وجّه ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية الشكر إلى مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه هذا الحدث القاري المهم وحضور سموه الافتتاح ومتابعته كل تفاصيل الألعاب، واصفاً نسخة 2025 بـ«الاستثنائية» بعد أن أنقذت دبي الحدث من الإلغاء وخاصة أنه لا مكان للمستحيل في قاموس الإمارات.



وقال: الألعاب تركت أثراً كبيراً في آسيا ليس على مستوى الميداليات، بل من خلال الأثر المجتمعي، إذ إن الحركة البارالمبية تمثل إثبات القدرات، وأن دبي مدينة الفرص، موضحاً أن ألعاب دبي ستبقى خالدة في ذاكرة الرياضة البارالمبية بما حققته من نجاحات على الصُّعد كافة.