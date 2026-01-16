شراكة جديدة تدعم برامج «شاهين» و«المها» في اتحاد الإمارات للرجبي

وقّع اتحاد الإمارات للرجبي اتفاقية شراكة لمدة ثلاث سنوات مع شركة «يو يو دي إس إيرو - UUDS AERO DWC LLC»، الرائدة عالمياً في حلول الطيران والفضاء، وذلك في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية، بهدف دعم مسيرة تطوير رياضة الرجبي في الدولة وتعزيز حضورها إقليمياً ودولياً.



حضر مراسم التوقيع قيس الظالعي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، ومحمد سلطان الزعابي، الأمين العام للاتحاد، ومانوج بوجودا، الرئيس التنفيذي لشركة «يو يو دي إس إيرو»، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية.



وتمثل الاتفاقية استثماراً مهماً في تطوير المواهب الوطنية، من خلال دعم بيئات التدريب عالية الأداء، وتوسيع فرص الاحتكاك الخارجي، وتمكين الجيل الجديد من لاعبي ولاعبات الرجبي في الدولة عبر برامج الاتحاد، وفي مقدمتها برنامجا «شاهين» للرجال و«المها» للسيدات.



وتتضمن الشراكة إطلاق بطولة الإمارات للرجبي بالعشاريات «UUDS 10s»، التي ستقام سنوياً برعاية حصرية من الشركة، لتشكل منصة تنافسية جديدة تسهم في رفع المستوى الفني، وتعزيز الاحتكاك التنافسي، وجمع مجتمع الرجبي الإماراتي ضمن إطار احترافي.