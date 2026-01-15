الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يكرم الفائزين بجائزة التميز الوظيفي

كرم مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع، الموظفين الفائزين في جائزة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس للتميز الوظيفي بنسختها الأولى، بحضور أحمد سعيد الجروان رئيس مجلس إدارة النادي، ونائبه عبيد العسم السويدي والأعضاء علي عبيد الحمودي ومحمد حميد العويس والمهندسة هنادي خليفة الكابوري المدير التنفيذي للنادي وذلك في الحفل الذي أقيم في حديقة كشيشة في الشارقة، بحضور مديري إدارات النادي.

كما شهد الحفل تكريم الحكام والمقيمين ناصر العبيدلي، وناصر السعايدة، ونورة عبدالله الشامسي مديرة إدارة الاتصال والإعلام الرقمي للنادي وذلك تقديراً للجهود الإعلامية التي تم بذلها في العام 2025، وبارك أحمد الجروان للموظفين الفائزين والمكرمين الفوز، مثمناً جهودهم المستدامة في دعم تطور النادي في مختلف الجهات، متمنياً لهم الاستدامة في العمل الإداري والفني المبدع كل في مجال عمله.

وفاز بجائزة التميز العام عن فئة الموظف المبدع، محمود لطفي شعبان مدير مكتب رئيس النادي، وفي التميز العام عن الفئة الإدارية، منسق شؤون التدريب محمد أحمد، وفاز إداري الفرق الرياضية ماجد خلف العويس بالمركز الأول عن الفئة الإدارية، تلاه الإداري أحمد أبو المعالي والإدارية حنان حيدر، وسكرتير النشاط الرياضي أسامة الرديني.

وفي فئة الموظف المبدع فاز عضو إدارة الاتصال والإعلام الرقمي محمد بهاء الدين بالمركز الأول تلاه سكرتير النشاط الرياضي طه عبدالستار صقر.

وفي الفئة الفنية فاز المدير الفني للتايكواندو بالنادي الدكتور علي علوي بالمركز الأول تلاه المدير الفني للجودو إسلام عبدالفتاح، ومدرب الجودو الدكتور محمد علي الدالي.

وخلال حفل التكريم تقدمت المهندسة هنادي خليفة بالشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي لاعتماد تنظيم الجائزة سنوياً ووصفت ذلك بكونه دعماً معنوياً وتشجيعياً كبيراً ليواصل الجميع تقديم أفضل الجهود ووصفت الروح الرياضية العالية التي شهدتها مرحلة التقديم للجائزة وعند الإعلان عن النتائج أنها تعكس تمتع منتسبي النادي بأفضل المواصفات العالمية للمساهمة ببناء جيل رياضي يتمتع بالتميز والرقي في جميع المجالات.

وقدم محمد أحمد منسق شؤون التدريب في النادي كلمة نيابة عن موظفي النادي قدم من خلالها الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي والإدارة التنفيذية لاستحداث هذه الحائزة والمشاركة الفاعلة من قبل جميع موظفي النادي والآثار الإيجابية التي سادت أجواء النادي واعداً أن تكون النسخة المقبلة بشكل مميز ومستدام.