اعتماد جمعية الإمارات للكونغ فو والتاي تشي والتشي كونغ

أعلنت جمعية الإمارات للكونغ فو والتاي تشي والتشي كونغ، عن خطط وبرامج ومبادرات رياضية ومجتمعية، بعد اعتمادها رسمياً من هيئة تنمية المجتمع بدبي. وأكدت الجمعية في بيان لها، أنها تتطلع إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز دولي للكونغ فو والتاي تشي والتشي كونغ، من خلال تطوير برامج هيكلية، ومسارات وطنية، وإقامة بطولات وفعاليات معترف بها دولياً.



وقالت بسمة محمد هناوي، رئيسة الجمعية، إن هناك الكثير من المبادرات المميزة في الفترة المقبلة، من أبرزها تطبيق برامج فنون القتال الصينية في المدارس، والمجتمعات، والمؤسسات العامة، وتشجيع مشاركة فئات المجتمع في المبادرات التي تنظمها الجمعية، وإيجاد مسارات واضحة لاكتشاف المواهب، وتطوير الرياضيين، وتأهيل المدربين.



كما أشارت إلى تنظيم برامج كونغ فو للنساء، وتوفير فرص التأهيل لمدربي الفنون القتالية داخل الدولة، والتعاون مع الجهات الحكومية والاتحادات، لتنفيذ برامج مشتركة، وتنظيم برامج فنون قتالية في المدارس، وتشجيع مشاركة الأطفال والشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم في الفعاليات المختلفة.