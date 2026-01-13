«رسالة» تحصد كأس ولي العهد للثنايا و«مكافح» يقتنص البندقية



تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ختام منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، حيث يشهد ميدان المرموم، التحدي الأبرز على سيف ولي العهد للحول المفتوح، إلى جانب المنافسة على بندقية ولي العهد للزمول المفتوح، في يوم يسدل فيه الستار على مشاركات الشيوخ في المهرجان، الذي يستمر لغاية 22 يناير الجاري.



وتقام منافسات الحول والزمول عبر فترتين، حيث تشهد الفترة الصباحية إقامة 17 شوطاً لمسافة 8 كيلو مترات، ضمن منافسات الميدان الكبير، فيما تتضمن الفترة المسائية 6 أشواط، تختتم بشوطي الرموز، حيث يقام أولاً شوط بندقية ولي العهد للزمول المفتوح، قبل أن يكون الختام مع الشوط الأغلى والأهم المخصص لـسيف ولي العهد للحول المفتوح.



وأسفرت أبرز نتائج سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ عن فوز «رسالة» لهجن الشيحانية، بقيادة المضمر جابر سالم فاران المري، بكأس ولي العهد للثنايا البكار، بعدما قطعت مسافة السباق البالغة 8 كلم بزمن قدره 11:49:3 دقيقة، وهو توقيت استثنائي يسجل للمرة الأولى في ميدان المرموم.



وأضاف «مكافح» الثنائية لهجن الشيحانية، بعد إحرازه الرمز في الشوط الثاني الخاص ببندقية ولي العهد للثنايا الجعدان، بقيادة المضمر سالم فاران المري في انتزاع الرمز الثاني، مسجلاً زمناً بلغ 11:58:4 دقيقة.

وتوج علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وسهيل حمد بن مرخان الكتبي، عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بالنادي، الفائزين بالرموز في منافسات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ.



تحديات صباحية

وأسفرت منافسات سن الثنايا، التي أقيمت على مدار 14 شوطاً في الفترة الصباحية لمسافة 8 كيلومترات، عن فوز «شخصية» لهجن الشيحانية، بقيادة سالم فاران المري، بعد فرض صدارتها على نتائج الفترة الصباحية، بعد فوزها بالشوط الأول للثنايا البكار، مسجلة أفضل توقيت بلغ 12:15:4 دقيقة.

وأضاف «الدحيل» لهجن أم الزبار، بقيادة محمد بخيت حميدي برقان المقارح، فوزاً عنابياً ثانياً، بعد حسمه نتيجة الشوط الثاني للثنايا الجعدان بزمن قدره 12:32:3 دقيقة.

وسجلت هجن العاصفة حضورها في الشوط الثالث للثنايا البكار عبر فوز «الشاهينية»، بقيادة غياث الهلالي، التي قطعت المسافة بزمن بلغ 12:24:2 دقيقة، وواصلت هجن العاصفة تفوقها في رابع الأشواط للثنايا البكار، وذلك بعد تفوق «الشاهينية»، بقيادة غياث الهلالي، بعد أن أنهت السباق بزمن قدره 12:32:1 دقيقة.