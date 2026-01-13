ختام منافسات التجمع الثاني للبوتشيا في نادي دبي لأصحاب الهمم



اختتمت منافسات التجمع الثاني البوتشيا، الذي أقيم في نادي دبي لأصحاب الهمم، بتنظيم اللجنة البارالمبية الوطنية، وبمشاركة 42 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة، وسط أجواء تنافسية قوية ومستويات فنية مميزة عكست التطور المتواصل، الذي تشهده اللعبة على الساحة المحلية.

وشهد التجمع مشاركة واسعة في مختلف الفئات التصنيفية «BC1 – BC2 – BC3 – BC4»، حيث قدم اللاعبون واللاعبات أداء فنياً مميزاً، اتسم بالتركيز العالي والانضباط التكتيكي، في ظل منافسة قوية بين لاعبي الأندية المشاركة.



وأسفرت منافسات فئة BC1 «فردي» عن حصول لاعب نادي العين لأصحاب الهمم حسين ربيع بالمركز الأول، فيما حل ثانياً خالد الكعبي من نادي خورفكان للمعاقين، وجاء في المركز الثالث فيصل راشد الشامسي من نادي العين لأصحاب الهمم، وفي فئة BC2 «فردي» حصل لاعب نادي خورفكان للمعاقين خالد مراشدة بالمركز الأول، بينما جاء سالم الكعبي من نادي العين لأصحاب الهمم في المركز الثاني، وحل ثالثاً أحمد عبدالله الشامسي من نادي العين لأصحاب الهمم، أما منافسات فئة BC3 «فردي سيدات» فقد انتزعت لاعبة نادي دبي لأصحاب الهمم إيمان أحمد بالمركز الأول، وجاءت شذى إبراهيم من نادي أبوظبي لأصحاب الهمم في المركز الثاني، فيما حلت سارة مصبح من نادي دبي لأصحاب الهمم في المركز الثالث.



وفي فئة BC3 «فردي رجال» حصل لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم عمر الفلاسي بالمركز الأول، فيما جاء محمد المنذري لاعب نادي العين في المركز الثاني، وحل ثالثاً بدر الشامسي من نادي العين لأصحاب الهمم.

وشهدت منافسات فئة BC4 «فردي» تتويج البطلة لاعبة نادي دبي لأصحاب الهمم رئيسة الفلاسي بالمركز الأول، بينما حل حمدان الكعبي من نادي خورفكان للمعاقين في المركز الثاني، وجاء منصور الكعبي من نادي خورفكان للمعاقين في المركز الثالث.



وفي منافسات فئة BC3 «زوجي» حصل فريق نادي العين لأصحاب الهمم بالمركز الأول، فيما حل فريق نادي دبي لأصحاب الهمم في المركز الثاني، وجاء فريق نادي أبوظبي لأصحاب الهمم في المركز الثالث.

ويأتي تنظيم هذا التجمع ضمن خطة اللجنة البارالمبية الوطنية لتطوير لعبة البوتشيا، وتوسيع قاعدة ممارسيها، ورفع مستوى التنافس بين اللاعبين، بما يسهم في إعدادهم للاستحقاقات المحلية والدولية المقبلة.