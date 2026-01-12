محمد بن دلموك بطلاً لـ«رماية مهرجان وحدات المساندة»

تُوج الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم، نجم فريق فزاع للرماية، بطلاً لرماية «التراب» لفئة المحترفين بمهرجان وحدات المساندة السنوي 2026 والذي أقيم على ميادين الريف بأبوظبي، بعد أن تصدر الجولات الخمس التأهيلية ثم النهائيات واستحق ذهبية البطولة بجدارة وبرصيد 42 طبقاً.



سيطر رماة فريق فزاع على المراكز الـ6 الأولى في المنافسات النهائية، حيث احتل ظاهر العرياني المركز الثاني برصيد 38 طبقاً، وجاء مشعل البناي ثالثاً برصيد 30 طبقاً، في حين حل في المركز الرابع الرامي وليد العرياني برصيد 26 طبقاً، وفاز يحيى المهيري بالمركز الخامس برصيد 19 طبقاً وجاء عبدالله بوهليبة سادساً برصيد 15 طبقاً.



وعلى صعيد منافسات أصحاب الهمم، فاز أحمد بوهليبة بالميدالية الذهبية، برصيد 38 طبقاً وجاء زميله محمد الشامسي في المركز الثاني برصيد 33 طبقاً ثم عيسى الزبيدي ثالثاً برصيد 26 طبقاً، واحتل المراكز من الرابع إلى السادس تباعاً كل من: محمد الحبسي 19 طبقاً، ثم سيف المهيري 14 طبقاً، ثم سعيد المزروعي 12 طبقاً.

ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز مالية قيمة للفائزين.