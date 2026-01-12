منافسات قوية في ختام بطولة الدولة لكرة الطاولة لأصحاب الهمم

اختُتمت منافسات بطولة الدولة لكرة الطاولة لأصحاب الهمم، أولى بطولات الموسم الرياضي 2025-2026 للجنة البارالمبية الوطنية، التي أقيمت في نادي الثقة للمعاقين، بمشاركة 29 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة، وسط مستويات فنية مميزة ومنافسة قوية عكست تطور اللعبة وحجم الاستعداد لانطلاقة الموسم الجديد.



وشهدت البطولة تنافساً قوياً في مختلف الفئات وضمن فئة TT2 / TT3 / TT4 / TT5، توّج اللاعب ثاني الشحي من نادي الثقة للمعاقين بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني علي أبو حمده من نادي الثقة للمعاقين، فيما حلّ في المركز الثالث كل من محمد سيد رجب وأحمد المشجري من نادي الثقة للمعاقين.



وشهدت فئة TT7 تتويج كنان عبدالوهاب من نادي الثقة للمعاقين بالمركز الأول، وحلّ عبدالمغيث صالح من نادي الثقة للمعاقين ثانياً، بينما جاء محمد سعيد الجابري من نادي أبوظبي لأصحاب الهمم في المركز الثالث.



وفي فئة TT9-10، أحرز يوسف راشد الكعبي من نادي خورفكان للمعاقين المركز الأول والميدالية الذهبية، ونال إبراهيم نبيل من نادي الثقة للمعاقين المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما تقاسم المركز الثالث والميدالية البرونزية كل من محمود مندور من نادي الثقة للمعاقين، ووائل محمود من نادي عجمان لذوي الإعاقة.



أقيمت مراسم التتويج بحضور محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وعبدالله صالح النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، وذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، ومحمد القايد الحمادي المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين.