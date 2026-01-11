«الشارقة للدفاع عن النفس» يتوج ببطولتي الأشبال والأطفال للتايكواندو

نجح لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تحقيق إنجاز جديد، وذلك مع انطلاق بطولات العام 2026، بإحراز كأسي المركز الأول في بطولتي الأشبال والأطفال للتايكواندو، والتي نظمهما اتحاد الإمارات للتايكواندو في قاعة الألعاب الفردية بنادي الشارقة في الخزانة، ليرتفع عدد كؤوس المركز الأول المتسلسلة إلى تسع بطولات متتالية في رياضة التايكواندو، وشهدت البطولتان إحراز لاعبي النادي 18 ميدالية ملونة، منها 12 في فئة الأطفال «3 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات»، وأحرز لاعبو فئة الأشبال 6 ميداليات «3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين».



من جهته ثمن عبيد العسم السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي لفريق التايكواندو، دور المدربين واللاعبين وأسرة النادي، متمنياً مواصلة الفوز بالمركز الأول، وتحقيق الإنجازات المميزة، لأنها تعكس الجهود، التي تبذلها إدارة الشؤون الرياضية، بالتعاون مع أولياء الأمور، إضافة إلى جهود الدكتور علي علوي، المدير الفني للتايكواندو، والحرص على استقطاب نخبة اللاعبين خصوصاً الأعمار المبكرة، وتدريبهم وتطويرهم، ما يمنح النادي قاعدة جيدة من المتميزين، تدعم نجاحات النادي مستقبلاً، موضحاً أن الإنجاز يعزز العمل بالاستدامة الرياضية، ويؤكد النقلة النوعية للتايكواندو في النادي.

أشرف على المشاركة في البطولة سكرتارية النشاط الرياضي طه عبدالستار صقر، صلاح الدين الزحنوني، وليد محمد احمد، إضافة إلى المدربين ياسين الجوادي، وإلياس منصري، وأشرف عبد الجليل، ومحمد بحاري، والإداري حسن الزريف.

وضمت قائمة الشرف لأبطال المستقبل كلاً من: يوسف عمار، محمد أيمن، محمد صالح، غيث فيصل، حميد إبراهيم، سلطان الهميمي، حازم أيمن «الميداليات الذهبية»، سلمان مبارك، هزاع منصور، ذياب مبارك، مايد ياسر، سعيد محمد، أحمد علي، نهيان مبارك، «الميداليات الفضية»، يوسف كمال، عبدالله خالد، زايد سيف، راشد مروان، عبدالله محمد، حامد جاسم «الميداليات البرونزية».