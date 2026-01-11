مهرجان أهداف في افتتاح كأس دبي الفضية للبولو

أسفرت الجولة الافتتاحية من منافسات النسخة السادسة عشرة، من بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2026، عن فوزين أمس، على ملاعب منتجع ونادي الحبتور للفروسية والبولو. وتمكن فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش من الفوز على فريق «ذئاب» دبي، بقيادة حبتور الحبتور، بنتيجة 9 مقابل 7 أهداف، كما فاز فريق الحبتور على فريق الإمارات بنتيجة 7 مقابل 5 أهداف. وتقام الجولة الثانية، الأربعاء المقبل، بمباراتين بين فريقي الإمارات وبنجاش، ثم فريق «ذئاب» دبي أمام فريق جهانجيري.

حضر فعاليات الافتتاح سعيد بن دري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للبولو، وعيسى شريف، مدير الفعاليات بمجلس دبي الرياضي، ومحمد الحريز، أمين عام الاتحاد، والشيخ خليفة بن حشر آل مكتوم، وهند الحوسني، ومهرة فلكناز، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.