انتصارات ساحقة لمصر والجزائر وسقوط مفاجئ للكاميرون ونيجيريا.. تعرف على نتائج تصفيات أمم أفريقيا 2025

المصدر: وكالات

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حقق كل من منتخبات ساحل العاج، حاملة اللقب، ومصر والجزائر، الثلاثاء، الفوز الثاني على التوالي في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 المقررة في المغرب، بينما تعثر منتخبا الكاميرون ونيجيريا إذ تعادل كل منهما سلبيا.

وشهدت التصفيات إقامة 15 مباراة، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعات.

وتقام الجولتان الثالثة والرابعة من مباريات التصفيات في أكتوبر تشرين الأول المقبل ثم تقام الجولتان الأخيرتان في نوفمبر تشرين الثاني، لتحديد المنتخبات 24 المشاركة في النهائيات.

ويتأهل إلى النهائيات أول وثاني كل مجموعة، بينما يتأهل المغرب تلقائيا، باعتباره ممثل الدولة المستضيفة، ويتأهل برفقته منتخب واحد آخر من مجموعته.

واقتربت ساحل العاج خطوة جيدة من حسم التأهل للنهائيات بعدما تغلبت 2-صفر على تشاد على ملعب محايد في الكاميرون وباتت تتفوق في صدارة المجموعة السابعة بفارق ثلاث نقاط أمام زامبيا.

وتعد تشاد من بين عدد من الدول الأفريقية تم منعها من استضافة مباريات دولية حتى تقوم بتحديث ملاعبها، وبالتالي تضطر إلى لعب مبارياتها على ملاعب محايدة.

وواصل المهاجم جان-فيليب كراسو، الذي سجل هدفي الفوز 2-صفر على زامبيا يوم الجمعة الماضي، تألقه وسجل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول من مباراة اليوم، ثم أضاف زميله عمر دياكيتي الهدف الثاني في الشوط الثاني.

وسجل محمود حسن (تريزيجيه) هدفين وهز زميله محمد صلاح الشباك في مباراته الرسمية المئة المعتمدة مع منتخب مصر ليقودا "الفراعنة" لفوز عريض 4-صفر على بوتسوانا في المجموعة الثالثة.

المباراة تأجلت عدة ساعات بناء على رغبة بوتسوانا بسبب تأخر عودة بعثتها من موريتانيا، ووضع تريزيجيه المنتقل حديثا للريان القطري قادما من طرابزون سبور منتخب مصر في المقدمة في الدقيقة الخامسة بعدما تابع كرة تصدى لها الحارس بعد انفراد من محمد صلاح في الشباك.

وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 29 بعد تمريرة رائعة من رامي ربيعة استلمها تريزيجيه وسددها على يمين الحارس.

بعدها سجل صلاح، الذي خرج بديلا في الدقيقة 75 ليسلم شارة القيادة لمحمد النني، الهدف الثالث في الدقيقة 56 واختتم مصطفى فتحي التسجيل بالهدف الرابع لمصر في الوقت بدل الضائع.

وواصل المنتخب الجزائري انطلاقته في التصفيات محققا فوزه الثاني على التوالي إذ تغلب 3-صفر على ليبيريا في المجموعة الخامسة.

وسجل الأهداف الثلاثة لمنتخب الجزائر، أمين غويري وآدم زرقان وبغداد بونجاح.

ورفعت الجزائر رصيدها إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، إذ كانت قد استهلت مشوارها بالفوز على غينيا الاستوائية، بينما تجمد رصيد ليبيريا عند نقطة واحدة.

أما منتخب الكاميرون، الذي لا يزال يعاني من جدل خارج الملعب بسبب خلافات إدارة شؤون المنتخب بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة، فقد تعادل سلبيا مع زيمبابوي في كمبالا عاصمة أوغندا.

ورغم أن المباراة لم تكن لمنتخب أوغندا، توجه الآلاف من المشجعين المحليين إلى الاستاد لتشجيع حارس مرمى مانشستر يونايتد أندريه أونانا.

ويحظى الدوري الإنجليزي الممتاز بشعبية كبيرة في أوغندا، ولم يخيب أونانا آمال مشجعيه، إذ تألق في التصدي لعدة كرات خطيرة ونجح في الحفاظ على نظافة شباك الكاميرون.

وتعادلت نيجيريا سلبيا مع رواندا، بعد أن تم إلغاء هدف للنيجيري أديمولا لوكمان كما سدد فيكتور بونيفاس كرة اصطدمت بالقائم.

وتتصدر نيجيريا المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام بنين.

وسجل لاعب خط وسط مالي إيف بيسوما هدفا مبكرا قاد به بلاده إلى الفوز 1-صفر على إسواتيني، لترفع مالي رصيدها إلى أربع نقاط متساوية في ذلك مع متصدرة المجموعة التاسعة موزامبيق التي تغلبت 2-1 على غينيا بيساو.

وللمباراة الثانية على التوالي، سجل البديل تالانت مباتا هدفا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وقاد جنوب أفريقيا للفوز 3-2 على جنوب السودان في المجموعة 11.

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